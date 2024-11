F1 : Lewis Hamilton privé d’un record parfait ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Deuxième à l'arrivée du Grand Prix à Las Vegas, Lewis Hamilton a encore une fois ajouté un trophée à son palmarès, et cela lui permet d'écrire une nouvelle page de son histoire. En effet, le septuple champion du monde est monté sur le podium d'un 36e circuit différent sur les 38 sur lesquels il a couru depuis le début de sa carrière. Cependant, pour réaliser un 38/38 qui serait parfait, il faudrait que le GP d'Inde revienne au programme. Ce qui n'est pas prévu.

La saison de Lewis Hamilton est déconcertante. Alors qu'il a annoncé sa signature chez Ferrari dès le mois de janvier, le septuple champion du monde a connu une première moitié de saison très frustrante jusqu'à l'apothéose de sa victoire à Silverstone. Sur ses terres, le Britannique avait mis fin à une disette de plus de deux ans sans victoire. Une éternité à l'échelle d'une légende comme Lewis Hamilton. Il avait ensuite profité de la disqualification de son coéquipier George Russell pour s'imposer à Spa, mais sans jamais être en mesure de rivaliser pour le titre. Néanmoins, il a continué à empiler les trophées et les records.

Hamilton dans l'impasse pour un incroyable record ?

Et à Las Vegas, Lewis Hamilton a notamment amélioré l'un de ses records à savoir celui du plus grand nombre de podiums sur des circuits différents. En effet, en terminant deuxième samedi, le Britannique est monté sur le podium d'un 36e circuit différent dans sa carrière. Il devance Max Verstappen (31), Kimi Räikkönen (30) et Fernando Alonso (30), mais il lui manque deux circuits pour réaliser le score parfait. Lewis Hamilton a effectivement couru sur 38 tracés différents durant sa carrière, et donc deux d'entre eux ne lui ont pas permis de décrocher un podium. Il lui manque Miami et l'Inde. Concernant le circuit floridien, dès l'année prochaine au volant de sa Ferrari le septuple champion du monde pourra ajouter un 37e podium sur un circuit différent. En revanche, pour ce qui est du GP d'Inde, cela semble très compromis. Et pour cause, cette course n'est plus au calendrier depuis 2013 et n'y était resté que trois saisons. A chaque fois, c'est Sebastian Vettel qui s'est imposé. En 2012, Lewis Hamilton avait terminé quatrième à seulement moins d'une seconde de Mark Webber. Quelques dixièmes de seconde qui devraient le priver d'un record parfait. Le circuit de Buddh pourrait être le seul qui a résisté au talent du Britannique.

«La voiture n’a jamais été aussi performante»

Bien loin de ces considérations, Lewis Hamilton se réjouissait d'avoir terminé sur le podium à Las Vegas : « Si j’avais fait mon travail [samedi], ça aurait été facile [dimanche]. Mais ce n’est pas grave, je me suis amusé à revenir de l’arrière, de la dixième place et l’équipe a fait un travail fantastique. Nous ne savons pas pourquoi nous avons été si rapides ce week-end. La voiture n’a jamais été aussi performante et je suis reconnaissant d’avoir contribué à en arriver là. Si la voiture se comporte comme ça dans les deux prochaines courses, je pense que nous serons dans une bonne position pour défier les gars de devant. Le championnat est terminé, donc maintenant il faut se battre pour les meilleures positions possibles. George a fait un excellent travail, il a fait tout ce qu’il était supposé faire et je suis heureux pour lui et je suis juste reconnaissant de pouvoir revenir pour soutenir l’équipe avec un doublé ».