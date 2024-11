F1 : Fernando Alonso annonce son successeur, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait récemment prolongé son contrat avec Aston Martin, Fernando Alonso n'est pas éternel du haut de ses 43 ans. Par conséquent, sa succession se prépare en interne et plusieurs pilotes sont annoncés dans le viseur de l'écurie de Silverstone. Et pourtant, le double champion du monde estime que le prochain leader d'Aston Martin sera son actuel coéquipier Lance Stroll.

Du haut de ses 43 ans, Fernando Alonso a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec Aston Martin, ce qui lui permettra de vivre la révolution moteur avec l'écurie de Silverstone qui sera propulsée par un bloc Honda, et dont la monoplace sera surtout dessinée par le génie Adrian Newey. Un avenir à court terme qui s'annonce donc très excitant pour le double champion du monde, qui a toutefois conscience que la fin de sa carrière approche. Et alors que la possibilité de voir Max Verstappen lui succéder est régulièrement évoquée, Fernando Alonso pense que Lance Stroll pourrait être le prochain leader d'Aston Martin.

Alonso monte au créneau pour Stroll

« Je pense que le regard du public sera toujours plus dur que ce qu’il devrait être. C’est le monde dans lequel nous vivons. Il gagnait dans toutes les catégories avant de rejoindre la Formule 1. Il a connu de bonnes et de mauvaises performances en Formule 1, comme tout le monde. La malchance pour lui, c’est qu’il a couru avec des voitures non compétitives pendant 90 % de sa carrière, ce qui est brutal pour n’importe quel pilote. Nous avons vu de nombreux exemples dans le passé que si vous ne disposez pas d’une voiture compétitive, votre séjour en Formule 1 est très court. Notre pilote de réserve, Stoffel [Vandoorne], en est un exemple. C’est un pilote très talentueux qui a gagné en Formule 3, en Formule 2, et qui a tout gagné en karting. Ensuite, vous obtenez une voiture non compétitive et après deux ans, vous ne courrez peut-être plus en Formule 1. Lance a eu des voitures non compétitives pendant de nombreuses années et il est toujours heureux de continuer à s’engager et à rêver d’avoir un jour une voiture compétitive », lâche l'Espagnol dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Il sera bientôt le leader de l’équipe»

« C’est un peu la mission que nous avons tous chez Aston Martin : avoir une voiture compétitive. Je ne sais pas si j’en profiterai, car comme je l’ai dit, je ne conduirai pas éternellement. Mais j’espère qu’il pourra un jour avoir une voiture compétitive et changer l’opinion de beaucoup, beaucoup de gens. Je pense que Lance est toujours très ouvert, comme je le suis avec lui. Je suis dans la dernière partie de ma carrière et j’essaie de l’aider autant que possible parce qu’il sera bientôt le leader de l’équipe. Je pense que cette relation est très forte depuis le premier jour. Je connais Lance depuis de très nombreuses années. Je connais également Lawrence. Lance fait également partie de l’équipe. Sa loyauté et sa façon de travailler avec l’équipe sont peut-être un peu différentes de celles des autres coéquipiers que j’ai eus par le passé. Ils pouvaient aller ailleurs l’année suivante ou ils étaient un peu plus réticents à partager des choses ou à travailler ensemble à l’avenir. Lance fait partie de la famille Aston Martin, ce qui facilite les choses pour tout le monde », ajoute Fernando Alonso.