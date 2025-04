OM - De Zerbi : Il crie à l'injustice !

La rédaction

Roberto De Zerbi est au cœur d'une vive polémique après des révélations sur des tensions dans le vestiaire de l'OM. Face aux accusations, Pascal Dupraz prend sa défense, dénonçant une injustice. Selon lui, il est impossible de juger le management du coach italien sans être dans l’intimité du groupe, soulignant la déformation des faits dans le football actuel.

Roberto De Zerbi est au cœur de la tempête avec les récentes révélations à son sujet, L’Équipe a publié un article dévoilant des tensions dans le vestiaire de l’OM entre le coach et l'effectif suggérant que l’entraîneur italien se met à dos ses joueurs. Ce papier a suscité de nombreuses réactions des observateurs contre le coach marseillais, ce qui n’a pas manqué de faire réagir Pascal Dupraz.

«Tu as toujours quelqu’un pour répéter et déformer»

L’ancien entraîneur de Ligue 1 s’est exprimé au sujet de Roberto De Zerbi dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC :

«Nous arrivons dans le dernier quart du championnat, et il y a de la fatigue nerveuse. C’est injuste, car on n’en connaît pas la teneur. On ne sait pas exactement ce qui s’est passé. Malheureusement, comme c’est dans l’air du temps aujourd’hui, au XXIe siècle, dans le football professionnel, tu dis quelque chose en interne et puis tu as toujours quelqu’un pour répéter les choses et surtout les déformer.»

Dupraz prend la défense de De Zerbi

Pascal Dupraz a défendu Roberto De Zerbi, expliquant qu’il est impossible de juger le management de l’entraîneur italien sans être dans le vestiaire de l’OM :

«Nous ne sommes pas avec eux. Nous n’avons pas le pouls de l’équipe. Nous ne sommes pas en permanence avec les joueurs. Nous ne sommes pas en entretien individuel avec eux. Nous ne connaissons pas les problématiques, ni les inimitiés qu’il peut y avoir entre les joueurs. On ne connaît rien, mais on parle et on juge.»