Dimitri Payet - Tromperie : Le mariage secret avec une autre femme !

Avocate brésilienne, Larissa Ferrari est sortie de l'anonymat en évoquant sa relation secrète avec Dimitri Payet, dont la femme et les enfants sont restés en France. Selon cette jeune femme, l'ancien international tricolore, aujourdui sous contrat avec Vasco de Gama, aurait organisé un mariage « non officiel » au Brésil, pour officialiser ce couple.

En couple avec Ludivine depuis plus de 15 ans, Dimitri Payet est dans de beaux draps. Il y a quelques jours, une jeune femme du nom de Larissa Ferrari a officialisé sa relation avec le joueur de Vasco de Gama. « J’ai décidé de le dénoncer parce que personne n’était au courant de notre relation et j’ai peur. Il a toujours été une personne incroyable même si nous avons eu des disputes comme dans toute relation, en raison de choses stupides comme la jalousie, mais j’ai peur que quelqu’un veuille le protéger et que quelque chose arrive. Il ne m’a jamais menacé ni rien, mais j’avais peur parce que j’en savais trop, c’est tout » avait-elle déclaré sur Instagram.

Elle en dit plus sur sa relation

Relancée sur le sujet, l’avocate en a dit plus sur sa relation. Selon elle, Payet voudrait vivre une autre histoire au Brésil. « Il voulait que je revienne à Rio, mais je n'ai pas encore pris ma décision. J'ai peur d'y retourner et d'être harcelée par certaines fans féminines. Si Payet quitterait sa femme pour moi ? Non ! Ce serait pour maintenir la relation et avoir des aventures extraconjugales. Je ne pense pas mériter ça. Je veux quelqu’un qui m'accepte. C'est difficile de choisir entre la raison et l'émotion » a confié Ferrari dans les propos rapportés par Metropoles.

Un mariage est annoncé

La jeune femme a aussi révélé que Payet avait organisé un faux mariage, histoire d’officialiser sa relation. « Nous avons eu un mariage non officiel et je portais une robe de mariée, incroyable. Il m'a appelée "épouse du Brésil". C'était comme une blague, et après, il m'a seulement appelée "épouse" » a déclaré Ferrari dans un entretien accordé à LeoDias TV.