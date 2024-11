F1 : Une arrivée «énorme» annoncée chez Aston Martin, Alonso en route vers un exploit retentissant ?

Arnaud De Kanel

Un renfort de poids arrive chez Aston Martin. Homme fort de la domination de Red Bull ces dernières années, Adrian Newey viendra apporter son savoir-faire à compter de la saison prochaine et le travail du Britannique pourrait porter ses fruits en 2026. Pour Tarso Marques, Newey pourrait même permettre à Fernando Alonso de jouer le titre.

Les écarts se sont nettement resserrés cette saison en Formule 1 et ça promet un grand spectacle en 2025, d'autant plus que certaines équipes se sont renforcées. C'est le cas d'Aston Martin qui a enregistré l'arrivée d'Adrian Newey, le concepteur des monoplaces championnes du monde de Max Verstappen. La venue du Britannique pourrait bien remettre Fernando Alonso dans la course au titre selon Tarso Marques.

«L’arrivée d’Adrian Newey dans l’équipe est énorme»

« La voiture doit être suffisamment bonne, mais Fernando montre toujours qu’il peut battre n’importe qui avec le bon équipement. La F1 est difficile à prédire, surtout avec les règles et les règlements qui changent si souvent, mais il a montré chez Aston Martin de quoi il est encore capable. 2023 a été une grande année et j’attendais une victoire car il s’en rapprochait vraiment. L’avenir semble très prometteur pour Aston Martin Aramco. L’arrivée d’Adrian Newey dans l’équipe est énorme », a déclaré le Brésilien dans des propos relayés par Nextgen-Auto. La présence de Newey chez Aston Martin pourrait même inciter Alonso à repousser sa retraite.

«Je suis sûr qu’avec une voiture rapide, cela le motivera à continuer encore quelques années»

« Évidemment, ce sera un défi de tout mettre en place correctement immédiatement, mais maintenant Aston Martin Aramco a une solide paire de pilotes avec Lance et Fernando, combinée au meilleur designer de la F1 – l’équipe a un package brillant. Et je pense que l’arrivée d’Adrian pourrait inciter Fernando à rester en F1 plus longtemps. Il a toujours le rythme, donc je suis sûr qu’avec une voiture rapide, cela le motivera à continuer encore quelques années. Ça pourrait être incroyable », a ajouté Marques. Le rêve est permis pour Fernando Alonso.