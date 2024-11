F1 : Leclerc lance un gros avertissement à Verstappen

Pierrick Levallet

Le premier titre de champion du monde de Charles Leclerc, ce ne sera pas pour cette année. Max Verstappen a une avance bien trop importante sur le Monégasque à trois courses de la fin. La quatrième couronne du Néerlandais lui tend les bras. Mais le pilote de Ferrari a tenu à l’avertir pour la saison prochaine.

Max Verstappen file tout droit vers un quatrième titre de champion du monde consécutif. Sa victoire lors du Grand Prix du Brésil lui a permis de conforter sa place de leader à trois courses de la fin. Si l’espoir est encore permis pour Lando Norris, même si faire tomber le Néerlandais semble fortement compliqué désormais, Charles Leclerc doit se faire une raison. L’écart qui le sépare du pilote de Red Bull est bien trop important. Le Monégasque est donc déjà tourné vers la saison 2025 de F1. Et il a tenu à lancer un avertissement clair à Max Verstappen.

«C’est tout ce qui compte pour moi maintenant»

« Maintenant, peu importe où je gagne. Je veux juste gagner le plus possible, et être capable de remporter le championnat du monde, c’est tout ce qui compte pour moi maintenant » a ainsi lancé Charles Leclerc dans des propos rapportés par F1 Only. Le message est très clair. Le pilote de Ferrari compte faire tout son possible pour remporter un maximum de course, détrôner Max Verstappen et réaliser son rêve.

«Ferrari est la prochaine équipe qui sera championne du monde»

Charles Leclerc se veut d’ailleurs plutôt optimiste d’un point de vue global pour Ferrari. « Nous avons donc beaucoup de travail à faire dans les prochaines années, mais j’y crois. Comme je l’ai dit lorsque j’ai signé à nouveau avec Ferrari et renouvelé mon contrat, j’aime tellement Ferrari, mais je sais que pour donner le meilleur et extraire le meilleur de moi-même, je dois croire au projet à 100%. Et je suis sûr que Ferrari est la prochaine équipe qui sera championne du monde. Nous devons simplement continuer à travailler » a expliqué le pilote de 27 ans. À suivre...