F1 : Hamilton-Ferrari, le clan Sainz a lâché une bombe chez Mercedes

C'était sans doute l'un des secrets les mieux gardés du paddock. L'annonce de la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari a fait l'effet d'une bombe puisqu'elle n'a fuité que quelques heures avant l'officialisation. Toutefois, Toto Wolff, patron de Mercedes F1, assure qu'il l'a senti venir, notamment après un appel du père de Carlos Sainz.

C'est probablement l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire de la Formule 1. Surtout lorsqu'il s'agit d'une telle information. En effet, en janvier dernier, le transfert du siècle a été annoncé par Ferrari qui a obtenu la signature de Lewis Hamilton pour 2025. Une bombe dans le paddock qui n'avait pourtant fuité que quelques heures avant l'officialisation, ce qui a provoqué l'effet de surprise. Néanmoins, Toto Wolff n'était pas complétement surpris de cette annonce. Et pour cause, le père de Carlos Sainz, qui va céder son baquet à Lewis Hamilton la saison prochaine, avait averti Toto Wolff comme ce dernier le raconte.

«Le père Sainz m’a appelé et m’a dit que c’était ce qui se passait»

« J’ai entendu les cloches sonner deux semaines auparavant. Le père Sainz m’a appelé et m’a dit que c’était ce qui se passait. Et puis il y a eu quelques pères de pilotes qui m’ont appelé alors qu’ils ne l’avaient pas fait avant. Je me suis donc dit qu’il se passait quelque chose. J’ai donc envoyé un message à Fred Vasseur pour lui dire : "Tu prends notre pilote", avec un point d’interrogation. Je n’ai pas eu de réponse. C’est très inhabituel pour Fred. C’est un bon ami. Alors oui, je l’ai vu venir », lâche le patron de Mercedes F1 pour le High Performance Podcast, avant de poursuivre.

«Et Lewis a dit : "Oh, il y a quelque chose que je dois te dire"»

« Mais évidemment, lorsque Lewis est arrivé à la maison, comme il l’avait fait tant d’années auparavant, et que nous avons eu une petite conversation, comme nous le faisons toujours à propos des vacances de Noël et tout le reste… Et puis j’ai dit : "Eh bien, nous recrutons chez Ferrari maintenant. On a ce type." Et Lewis a dit : "Oh, il y a quelque chose que je dois te dire". Et quand il a dit ça, ce premier moment a été un peu… "Alors c’est vraiment en train d’arriver. Je ne peux pas t’imaginer ailleurs que chez Mercedes". Mais instantanément, c’est comme, ok, qu’est-ce qu’on fait avec ça ? Et oui, c’est aussi une opportunité, comme je l’ai déjà dit. C’était une situation dans laquelle je voulais simplement voir comment les choses se passaient, et laisser à lui [Hamilton] et à Fred [Vasseur] le soin de me dire qu’ils faisaient cela », ajoute Toto Wolff.