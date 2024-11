F1 - Alpine : Un renfort colossal est officialisé pour Pierre Gasly !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu ces derniers mois, Alpine va abandonner le développement de son moteur et devenir client officiel de Mercedes à partir de 2026. Et alors qu'il se murmure que le bloc allemand sera redoutable lors du changement de réglementation, c'est peut-être une excellente nouvelle pour Pierre Gasly.

C'était attendu, c'est désormais officiel, Alpine a décidé d'abandonner le projet moteur de Renault et ainsi de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec Mercedes. A partir de 2026, l'écurie française sera donc propulsée par un bloc Mercedes comme l'équipe l'a annoncé par le biais d'un communiqué.

Alpine officialise son partenariat avec Mercedes

« BWT Alpine Formula One Team, Mercedes-AMG High Performance Powertrains et Mercedes-Benz Grand Prix ont conclu des accords portant sur les groupes propulseurs et les boîtes de vitesses à compter de la saison 2026 du Championnat du Monde FIA de Formule 1. Avec cet accord pluriannuel, Mercedes-Benz fournira des groupes propulseurs à BWT Alpine Formula One Team pendant toute la durée de la nouvelle ère réglementaire, de 2026 jusqu'au moins 2030. En plus du groupe propulseur, BWT Alpine Formula One Team disposera également de boîtes de vitesses Mercedes à partir de la saison 2026 », peut-on lire.

Une bonne nouvelle pour Alpine ?

C'est probablement une excellente nouvelle pour Alpine qui s'offre l'expertise de Mercedes qui avait parfaitement anticipé le changement de réglementation moteur en 2014 et qui pourrait donc refaire le coup en 2026 avec une nouvelle réglementation essentiellement accès sur les moteurs. Quoi qu'il en soit, Alpine remplace Aston Martin dans les clients Mercedes qui motorisera donc Williams, McLaren et l'équipe usine bien évidemment. De son côté l'équipe de Fernando Alonso tentera une nouveau pari avec Honda. En attendant, Alpine promet que « l'équipe reste déterminée à signer les meilleures performances au cours des saisons 2024 et 2025. » Et avec un moteur Renault pour encore une saison et trois courses.