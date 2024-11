F1 - Hamilton : Guardiola impliqué dans le transfert du siècle, la folle annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme le transfert du siècle en Formule 1, le passage de Lewis Hamilton de Mercedes à Ferrari a bouleversé le paddock et placé Toto Wolff dans un position délicate en recherchant son remplaçant. Et afin de faire le meilleur choix, le patron de Mercedes F1 a pris conseil auprès d'un certain Pep Guardiola qui a rapidement estimé qu'il n'était pas nécessaire de conserver un sportif décidé à partir.

En janvier dernier, avant même le début de la saison 2024, Lewis Hamilton annonçait que ce serait sa dernière au volant d'une Mercedes. Un petit évènement puisqu'il a remporté 6 de ses 7 titres avec une monoplace de la marque allemande, mais surtout, le septuple champion du monde a toujours été propulsé par un bloc Mercedes, même lorsqu'il était chez McLaren. Par conséquent, c'est une association longue de 17 ans qui prend fin. Lewis Hamilton sera effectivement un pilote Ferrari la saison prochaine. Et afin de préparer au mieux ce départ, Toto Wolff admet qu'il a pu s'appuyer sur les précieux conseils de Pep Guardiola.

« Je pense que si quelqu’un décide de partir, il faut le laisser partir. C’est ce qu’on m’a en tout cas conseillé. J’ai eu une discussion avec Pep Guardiola il y a longtemps, c’est un ami. Je lui ai dit : "Que fais-tu si tel ou tel joueur part ?" et il m’a répondu : "Que veux-tu dire ?", j’ai dit : "Eh bien, est-ce que tu essaies de le convaincre de rester ?" Et selon lui "Non, si quelqu’un pense qu’il peut mieux jouer ailleurs ou gagner plus, il faut simplement le laisser partir". C’est quelque chose que j’accepte de la même manière en F1, si quelqu’un veut partir, alors faisons en sorte que ce soit aussi bien que possible pour chacune des parties, alors il s’agit de savoir ce qui se passe ensuite », lâche le patron de Mercedes F1 dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. Finalement, c'est le très jeune Kimi Antonelli qui va remplacer Lewis Hamilton. Un choix mûrement réfléchi.

« Il y a une réponse instinctive, interne, que j’ai eue avec moi-même, et c’était l’opportunité pour Kimi. De l’autre côté, il y avait une saison de F2 à venir, beaucoup d’essais pour Kimi, donc il faut prendre du recul et se calmer : "Attends une minute, c’est ta réaction instinctive". C’est ce qui va probablement se passer, mais il pourrait y avoir des points de rupture où il faudrait agir de manière rationnelle et logique et faire appel aux cerveaux de toutes les bonnes personnes avec lesquelles je travaille chez Mercedes. J’ai parlé avec Markus [Schäfer, membre du conseil d’administration de Mercedes-Benz] et à Stuttgart et il est important de leur demander leur avis avant de tirer une conclusion finale. La décision a été prise avec Ola [Kallenius, PDG de Mercedes-Benz], Gwen [Lagrue] qui dirige notre programme junior, James Allison [directeur technique] et Bradley Lord [directeur de la communication], juste pour confirmer mon premier instinct », ajoute Toto Wolff.