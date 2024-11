F1 : Mercedes prépare un gros coup à la Hamilton ?

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton vit ses derniers mois en tant que pilote de Mercedes. En 2025, le septuple champion du monde quittera l’équipe où il a évolué pendant plus de dix ans pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. Le Britannique sera remplacé par le jeune Kimi Antonelli au sein de l’écurie allemande. Et Toto Wolff s’était montré très clair concernant ses ambitions avec le crack de 18 ans.

Une «success story» à la Hamilton pour Antonelli chez Mercedes ?

« Le projet qui m’a inspiré est celui qui ressemble plus à la carrière de Lewis qu’à celle de Max. La croissance de Lewis dans les catégories juniors et son impact en Formule 1 sont arrivés à un moment où l’on pouvait tester beaucoup plus que ce que Kimi a pu faire jusqu'à maintenant. Ron Dennis disait à l’époque que Lewis devait y aller doucement pour s’habituer à la F1, également parce que Fernando Alonso était chez McLaren. Cependant, cela n’est jamais arrivé : Lewis était immédiatement performant et a connu le succès d'entrée de jeu. Avec la préparation actuelle, Kimi peut sauter dans notre voiture et être compétitif. [...] L’objectif est de créer les conditions d'une nouvelle success story comme ce fut le cas avec Lewis » a confié le patron de chez Mercedes récemment. Kimi Antonelli pourrait ainsi permettre à l’écurie allemande de revenir aux sommets de la F1, et connaître un destin similaire à Lewis Hamilton.

Hamilton et Vettel ont tout changé pour Mercedes et Red Bull

Lorsqu’il a débarqué chez Mercedes en 2013, Lewis Hamilton a vu son choix être particulièrement critiqué. L’écurie allemande pointait à la 5e place du classement constructeur en 2012, contre une 3e position pour McLaren, son équipe précédente. Mais finalement, le Britannique a tout changé pour Mercedes. Lewis Hamilton a fini par rafler 6 de ses 7 couronnes là-bas. Sebastian Vettel a également connu une histoire similaire chez Red Bull. L’équipe autrichienne n’était que septième au classement constructeur en 2008. Mais tout a changé en 2009, avec l’arrivée de Baby Schumi. Sebastian Vettel, quadruple champion du monde entre 2010 et 2013, a propulsé Red Bull aux sommets de la F1.

Schumacher a métamorphosé Ferrari, Alonso chez Renault aussi

Parmi les pilotes qui ont totalement métamorphosé une écurie, on peut bien évidemment citer Michael Schumacher. Écurie historique de la F1, Ferrari s’est attachée les services de l’Allemand en 1996. Et c’est à partir de 1999 que l’effet Schumacher s’est fait sentir. La Scuderia a raflé le titre de champion constructeur cette année-là, avant d’en glaner cinq autres consécutivement jusqu’en 2004. Michael Schumacher, lui, en a profité pour dominer la F1 d’une main de maître avant que Fernando Alonso ne débarque. L’Espagnol a détrôné le Baron Rouge en 2005 au volant de sa Renault. Grâce à lui, l’écurie française a été propulsée aux sommets de la F1 jusqu’en 2006.

Le gros impact d'Ayrton Senna chez McLaren

Ayrton Senna a également eu un impact significatif chez McLaren entre 1988 et 1993. Avec 3 titres de champion du monde remportés, le Brésilien a permis à l’écurie britannique de prendre 4 couronnes et de se battre avec Williams et Ferrari pour les premières places du championnat. Kimi Antonelli pourrait donc suivre les traces de ces légendes. Reste maintenant à voir si le pilote de 18 ans sera déterminant pour le retour en force de Mercedes en 2025.