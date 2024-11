F1 : Fernando Alonso vit un calvaire, il sort du silence

Jean de Teyssière

La saison dernière, Fernando Alonso et Aston Martin réussissaient à tutoyer les sommets, finissant très régulièrement sur le podium. Mais cette saison, le meilleur classement pour un pilote Aston Martin a été réussi par Fernando Alonso, terminant 5ème en Arabie saoudite. Un calvaire que tente d’expliquer Mick Krack, le directeur de l’écurie britannique.

Au Brésil, Fernando Alonso a vécu un véritable calvaire. Sous des conditions météorologiques dantesques, le pilote d’Aston Martin a terminé à la 14ème place et a vécu un 401ème week-end de Grand Prix compliqué. Par rapport à la saison précédente, c’est une année sans pour lui et son écurie.

«Les deux pilotes luttaient contre une voiture difficile à conduire»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Mick Krack, le directeur d’Aston Martin analysait la course au Brésil : « Il était clair que les deux pilotes luttaient contre une voiture incroyablement difficile à conduire lors de la course de dimanche. Notre analyse après week-end a mis en évidence plusieurs facteurs qui expliquent cela. Suite aux accidents de qualification de nos deux voitures, nous avons dû remplacer de nombreux composants par une spécification différente en raison des disponibilités à la fin d’une triple épreuve. Cela est autorisé par les règlements de l’événement Sprint, et vous déclarez vos pénuries et options de remplacement à la FIA avant l’événement. Mais vous n’êtes pas autorisé à changer les réglages mécaniques des voitures. »

«Des conditions extrêmement défavorables»

« Cela signifie que nous ne pouvions ni vérifier ni ajuster les réglages des voitures, ce qui a affecté négativement le comportement aérodynamique et les performances. Ajoutez à cela des conditions humides et piégeuses ainsi qu’une piste incroyablement bosselée, et vous commencez à comprendre que les deux pilotes étaient dans des conditions extrêmement défavorables, poursuit-il. Les deux voitures étaient particulièrement sujettes aux blocages de roues, et les données montrent que c’est ce qui a causé les problèmes pour Lance et Fernando. »