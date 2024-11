Hamilton - Verstappen : «Un duel formidable» annoncé pour 2025 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La saison approche de son terme, et d’ici peu, Lewis Hamilton rejoindra Ferrari. La légende britannique, actuellement chez Mercedes, va ainsi former un duo de choc avec Charles Leclerc au sein de la Scuderia. Pour le directeur de Red Bull Christian Horner, Hamilton pourrait être un gros concurrent de Max Verstappen en 2025.

D’ici trois Grand Prix, la saison 2024 se clôturera avec probablement à la clé, un quatrième sacre mondial consécutif pour l’insaisissable Max Verstappen. Si le Néerlandais a montré quelques signaux de moins bien sur cette deuxième partie de saison, qui pourra le concurrencer la saison prochaine ? Team Principal de Red Bull, Christian Horner a une idée sur la question.

« Il sera très intéressant de voir comment Lewis s’acclimatera à la vie chez Ferrari »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, ce dernier a affirmé que la venue de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 pourrait clairement en faire un rival à Max Verstappen. « Il sera très intéressant de voir comment Lewis s’acclimatera à la vie chez Ferrari. Il sort évidemment d’un environnement très confortable, qu’il connaît très bien depuis 10 ans, plus de 10 ans même. Ce sera donc un changement pour lui. Charles Leclerc est un autre pilote très rapide. Mais Ferrari est une équipe qui semble prendre un bon élan. C’est sûr, un pilote de la qualité de Lewis sera toujours un challenger », a confié Horner.

« Cela promet de nouveau un match formidable entre Max et lui l’an prochain »

« Il pourrait changer d’équipe juste au bon moment. Il a évidemment vu des choses, des raisons pour lesquelles il a choisi de changer d’équipe parce qu’il croit en l’avenir de Ferrari, donc ce sera fascinant de voir comment cela se passe. Et oui, cela promet de nouveau un match formidable entre Max et lui l’an prochain si les forces en présence restent celles de cette fin de saison. 2025 sera une année exceptionnelle je pense », conclut le directeur d’équipe. Un beau duel se présage entre Hamilton et Verstappen, de quoi rappeler une certaine saison 2021...