F1 : «Je n’ai pas peur», il prévient Verstappen et Red Bull pour son transfert !

Alors que Sergio Pérez est de plus en plus menacé, le Mexicain pourrait être remplacé par Liam Lawson la saison prochaine, lui qui a pris la place de Daniel Ricciardo chez Racing Bulls en cours de saison. Le pilote néo-zélandais a fait savoir qu’il n’aurait pas peur de devenir le coéquipier de Max Verstappen, bien au contraire.

Après l’avoir remplacé temporairement l’année dernière, Liam Lawson a définitivement pris la place de Daniel Ricciardo en cours de saison chez Racing Bulls. En trois Grands Prix, le Néo-Zélandais âgé de 22 ans a déjà inscrit 4 points, de quoi appuyer un peu plus sa candidature de potentiel successeur de Sergio Pérez chez Red Bull. En effet, ce dernier est de plus en plus menacé et Liam Lawson fait partie des pilotes évoqués pour le remplacer en 2025.

«Je ne voudrais personne d’autre comme coéquipier que Max»

Et devenir le coéquipier de Max Verstappen ne lui fait pas peur. « Non, je n’ai pas peur de ça. En fait, je ne voudrais personne d’autre comme coéquipier que Max. C’est le meilleur du sport. Ce serait très instructif de rivaliser avec lui, de pouvoir étudier ses données chaque week-end et de voir exactement comment il aborde la F1. Ce serait le défi ultime pour moi », a assuré Liam Lawson, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

«J’ai appris plus de lui que de n’importe qui d’autre»

Ayant été réserviste de Red Bull, il a déjà pu avoir un aperçu de la manière de travailler de Max Verstappen : « En étant dans le garage et en portant le casque radio, j’ai pu tout voir et tout entendre de près pendant deux ans. Comment il conduit la voiture, comment il parle de l’équilibre et de ce qu’il veut. Il est très clair et direct, Max ne perd pas de temps lorsqu’il donne son avis. C’est très important en Formule 1. Je pense que j’ai appris plus de lui que de n’importe qui d’autre. »