Le PSG vend la mèche, un transfert prend forme ?

Après un mercato estival assez calme, le PSG ne devrait pas non plus bouleverser son effectif cet hiver. Quelques retouches ne sont pas à exclure, et des départs seront souhaités, comme celui de Milan Skriniar. D'ailleurs, entre la dimension prise par Willian Pacho et les retours de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, l'avenir du Slovaque devrait bien s'écrire loin du PSG.

Présent au micro de RMC jeudi soir, Nasser Al-Khelaïfi a notamment évoqué les ambitions du PSG lors du mercato d'hiver. Interrogé sur la possibilité de voir un joueur débarquer à Paris, le président du club de la capitale s'est montré prudent : « Honnêtement, aujourd'hui, non. Mais je ne sais pas ce qui se passera s'il y a des opportunités. On parle avec le coach. Mais aujourd'hui, non. On a confiance en nos joueurs. On n'est pas pressés ».

Le PSG veut recruter un axial droit

Néanmoins, selon les informations du Parisien, le PSG ne s'interdit pas de recruter un joueur durant le mois de janvier. Ainsi, le club de la capitale songerait à l'idée d'attirer un axial droit lors du mercato d'hiver afin de de jouer le rôle de doublure de Marquinhos. Dans le même temps, cela pousserait également au départ de Milan Skriniar.

Les retours d'Hernandez et Kimpembe précipitent le départ de Skriniar ?

D'autant plus que le PSG va enregistrer deux retours en défense puisque Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe ont reprise le chemin de l'entraînement collectif. Sans compter la montée en puissance de Willian Pacho et la possible arrivée d'un axial droit. Bref, le PSG semble envoyer un message très clair à Milan Skriniar, plus que jamais poussé au départ.