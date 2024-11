Le PSG obligé de lâcher 1 milliard pour signer un phénomène ?

Jean de Teyssière

Depuis que le Qatar a pris les rênes du PSG, les meilleurs joueurs du monde ont porté le maillot parisien. Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé, pour ne citer qu’eux. Lamine Yamal fait donc partie de la liste des joueurs convoités par le PSG, sauf que son prix, 1 milliard d’euros, pourrait vite refroidir les ardeurs parisiennes.

Ce n’est pas la première fois que le club parisien tente sa chance avec Yamal. À seulement 15 ans, le jeune attaquant avait déjà attiré les convoitises des plus grands clubs européens, dont le PSG, prêt à mettre une somme astronomique sur la table. Mais l’entourage du joueur avait préféré rester fidèle à Barcelone. Plus récemment, des rumeurs faisaient état d’une offre de 250 M€, rapidement démentie par le PSG.

Prolongation de six ans pour Yamal ?

Selon les informations révélées dans l’émission espagnole El Chiringuito, Lamine Yamal devrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone le 13 juillet prochain, jour de ses 18 ans. Ce nouveau contrat s’étendrait sur six ans et inclurait une clause libératoire d’un milliard d’euros. Une somme record qui dissuaderait les prétendants les plus ambitieux, y compris le PSG.

C’est terminé pour Yamal au PSG ?

Avec cette clause astronomique, le PSG semble définitivement hors course pour s’offrir les services de Lamine Yamal. Malgré son immense puissance financière, Paris pourrait difficilement rivaliser avec l’attachement du joueur pour le Barça et la somme faramineuse demandée. À moins d’un improbable coup de théâtre, le crack espagnol semble bien parti pour poursuivre son ascension sous le maillot blaugrana.