Formule 1 : Un Français s'annonce en F1, un pilote veut déjà le «détruire»

Auteur d'une solide saison en Formule 2, Isack Hadjar a conscience qu'il n'est plus très loin de la grille de Formule 1. Son avenir dépend notamment de ce que décidera Red Bull avec Sergio Pérez. Mais si le Mexicain venait à partir, le Français pourrait débarquer chez Racing Bulls, possiblement aux côtés de Yuki Tsunoda. Ce dernier se dit d'ailleurs prêt à «détruire» les pilotes qui seront opposés à lui.

La grille de 2025 est quasiment complète. Seules deux écuries n'ont pas encore décidé officiellement, à savoir les deux équipes gérées par Red Bull. Et pour cause, tout dépendra du choix concernant Sergio Pérez. En effet, l'avenir de Checo est encore incertain, et s'il n'est pas conservé, Liam Lawson serait le favori pour récupérer son baquet. Cela libérerait un baquet chez Racing Bulls que briguerait Isack Hadjar, auteur d'une solide saison en F2.

Hadjar se dit prêt pour la F1

Membre de la Red Bull Academy, le pilote français a conscience qu'il sera en position idéale pour débarquer en F1 si un baquet se libère chez Racing Bulls. « Je dirais que j’ai des chances, au moins. Cela ne dépend pas de moi, bien sûr. Beaucoup de choses se passent chez Red Bull, et tout peut arriver. Mais je suis le prochain sur la liste, c’est un fait. J’espère être prêt si l’opportunité se présente l’année prochaine », confiait Isack Hadjar. Et ce dernier est d'ailleurs attendu de pied ferme par Yuki Tsunoda.

«Chaque fois qu'ils m'envoient leurs pilotes pour me battre, je continue de les détruire»

Le Japonais, qui a écœuré plusieurs de ses coéquipiers chez AlphaTauri puis Racing Bulls, brigue éventuellement le baquet de Sergio Pérez chez Red Bull, mais il connaît parfaitement le fonction de l'équipe qui pourrait privilégier Liam Lawson. Dans ce cas de figure, Yuki Tsunoda resterait chez le leader chez Racing Bulls et se dit prêt à « détruire » son prochain coéquipier. « J'ai toujours dit que je méritais vraiment cette place. Je ne peux pas en dire plus. C'est à eux de décider. Il y a eu un moment où j'ai commencé à m'impatienter, probablement juste avant les vacances d'été. Mais je ne peux pas contrôler ce qui se passe. Cela fait partie de la vie. Je dois juste continuer à faire ce que je fais. En fait, c'est moi qui suis encore en piste aujourd'hui. Chaque fois qu'ils m'envoient leurs pilotes pour me battre, je continue de les détruire. C'est donc ce que je vais faire », lâche-t-il dans des propos rapportés par Motorsport. Isack Hadjar est prévenu.