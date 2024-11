Mercato : Jackpot pour un joueur, le PSG va le regretter...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2023, le PSG avait décidé d'attirer Milan Skriniar dont le contrat à l'Inter Milan venait de s'achever. Un très joli coup sur le papier, mais comme à chaque fois qu'un joueur signe libre, il peut négocier un gros salaire. Et le Slovaque ne s'en est pas privé puisqu'il toucherait quasiment 10M€ par an. Des revenus qui posent aujourd'hui problème.

A l'approche du mercato d'hiver, le PSG prépare déjà quelques ventes afin de se séparer de joueurs sur lesquels il ne compte plus. C'est le cas de Randal Kolo Muani, pour lequel Manchester United a transmis une offre de prêt, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, ou encore de Milan Skriniar, très peu utilisé depuis le début de la saison.

Skriniar a des touches à l'étranger

Et selon les informations du Parisien, l'international slovaque serait sollicité. En effet, Naples et la Juventus auraient pris des renseignements, tandis que plusieurs clubs de Premier League seraient également à l'affût. Mais pour le moment, le PSG n'a reçu aucune offre pour Milan Skriniar.

Un salaire qui pose problème

Et pour cause, Le Parisien ajoute que le salaire de Milan Skriniar est un énorme frein pour son départ. En effet, le PSG lui a offert un salaire colossal estimé à 10M€ puisqu'il a signé libre, et doit aujourd'hui le regretter car cela représente l'obstacle principal à un transfert, aucun club n'étant en mesure de lui proposer un tel salaire.