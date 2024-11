Surprise, le PSG prépare quatre gros transferts ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En coulisses, le PSG est très actif pour blinder certains cadres. Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes devraient donc prochainement prolonger leurs contrats, mais à l'inverse, c'est beaucoup moins chaud pour d'autres Parisiens. Quatre d'entre eux, dont le bail s'achève en 2026, ne seraient absolument pas certains de se voir offrir un nouveau contrat, ce qui pourrait précipiter leur départ en fin de saison.

En coulisses, le PSG ne semble pas avoir l'intention de se renforcer massivement cet hiver comme le confirmait Nasser Al-Khelaïfi au micro de RMC jeudi soir : « Honnêtement, aujourd'hui, non. Mais je ne sais pas ce qui se passera s'il y a des opportunités. On parle avec le coach. Mais aujourd'hui, non. On a confiance en nos joueurs. On n'est pas pressés ». En revanche, cela n'empêche pas le PSG de discuter pour d'autres signatures rapidement.

Trois signatures attendues au PSG

En effet, le PSG prépare trois prolongations de contrat majeures à savoir celle d'Achraf Hakimi et Nuno Mendes, dont le bail court jusqu'en 2026, ainsi que celle de Vitinha, engagé jusqu'en 2027 pour le moment. Selon les informations de L'EQUIPE, c'est même bouclé pour le latéral droit qui aurait prolongé de trois ans, soit jusqu'en 2029. En ce qui concerne les deux Portugais, bien que ce ne soit pas signé, les discussions seraient en excellente voie.

Quatre autres joueurs sur le départ ?

Dans le même temps, le PSG n'a pas encore tranché pour quatre autres joueurs dont le contrat s'achève en 2026. D'après L'EQUIPE, les cas Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio, Presnel Kimpembe et Arnau Tenas sont encore loin d'être réglés puisque le PSG n'a pas décidé du sort qu'il réservait à ses quatre joueurs. Néanmoins, si jamais il était décidé de ne pas les prolonger, la suite logique serait un transfert l'été prochain afin d'éviter un départ libre dans un an.