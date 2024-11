Mercato - OM : Benatia a recalé un buteur étranger !

Jean de Teyssière

Dans les coulisses du mercato, des choix stratégiques ont été révélés à l’OM. Medhi Benatia, bras droit de Pablo Longoria, aurait en effet pris une décision forte après avoir tranché en faveur d’Elye Wahi cet été, recalant ainsi l’option Eddie Nketiah, l’attaquant anglais d’Arsenal. Une décision qu’il aurait prise contre l’avis de certaines autres personnes à l’OM.

Depuis son arrivée à l’OM cet été, Elye Wahi peine à justifier son prix d’achat (25M€, hors bonus). L’attaquant français a marqué deux buts et délivré une passe décisive en neuf apparitions et Roberto De Zerbi ne semble déjà plus avoir confiance en lui…

Wahi ne convainc pas à Lens

Recruté à l’été 2023 par le RC Lens pour 30M€, Elye Wahi n’a jamais réussi à s’imposer. Malgré quelques matchs exceptionnels comme face à Arsenal en Ligue des Champions, l’international espoir français aura déçu et présenté un pauvre bilan de 12 buts et 7 passes décisives en 37 matchs…

Benatia voulait absolument Wahi

Cet été, l’OM cherchait un nouveau numéro 9 après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Les dirigeants marseillais hésitaient entre Eddie Nketiah, attaquant d’Arsenal et Elye Wahi, en difficulté à Lens. Medhi Benatia aurait pris les devants selon La Provence, estimant que sa précocité, son potentiel et son talent étaient ce qu’il fallait à l’OM. Wahi a donc rejoint l’OM, aux dépens de Nketiah.