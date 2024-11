Catastrophe à venir pour ce joueur de l’OM ?

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à l’OM en 2020, Leonardo Balerdi est monté en grade. L’Argentin est désormais le capitaine du club phocéen, mais ces dernières prestations ne sont pas en adéquation avec son statut. Le défenseur central ne semble pas en confiance et collectionne les erreurs. Cela ne devrait toutefois pas suffire à lui faire perdre le brassard.

Lors du dernier Classique, l’OM a sombré face au PSG. Les joueurs de Roberto De Zerbi se sont incliné trois buts à zéro et un homme a vécu un cauchemar, Leonardo Balerdi. Le défenseur central semblait à côté de ses pompes alors qu’il est le capitaine du club phocéen et qu’il est donc sensé guider ses partenaires. Une prestation décevante, qui a été parachevée par un but contre son camp.

Balerdi ne devrait pas perdre le brassard à l’OM

Comparé à la fin de saison dernière, Leonardo Balerdi a du mal à se montrer très performant avec l’OM. L’Argentin collectionne en quelque sorte les erreurs et cela ne plaide pas en sa faveur. Toutefois, d’après les informations de L’Équipe, il ne devrait pas perdre le brassard de capitaine du club phocéen, du moins pour le moment.

Balerdi n’a pas flambé avec l’Argentine également

Leonardo Balerdi aurait pu profiter de la trêve internationale pour se refaire une santé avec l’Argentine, mais là aussi, cela n’a malheureusement pas été le cas. Lors du match contre le Paraguay, le joueur de l’OM a été directement impliqué sur un but concédé par son équipe, qui a engendré la défaite (1-2).