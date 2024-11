Mercato - PSG : Un grand retour se profile, son clan prend la parole !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Formé au PSG, Christopher Nkunku avait quitté le club de la capitale pour le RB Leipzig en 2019. Désormais à Chelsea, l’international Français ne serait pas du tout satisfait de son temps de jeu. Si son nom commence petit à petit à être de nouveau associé au club parisien, l’entourage du joueur a confirmé une situation compliqué pour l’attaquant de 27 ans.

Leader de Ligue 1 mais mal embarqué en Ligue des Champions, le PSG pourrait connaître un mercato hivernal agité. Si plusieurs noms comme Rayan Cherki ou encore Viktor Gyökeres sont régulièrement associés au club parisien, c’est également le cas de celui de Christopher Nkunku.

Nkunku bientôt de retour au PSG ?

Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo évoquait récemment la possibilité d’un retour du joueur de Chelsea au PSG : « Il est allé dans un club à 75 joueurs là. Je rappelle qu’il était parti du PSG aussi parce qu’il y avait beaucoup de très très bons joueurs. Peut-être que le PSG va le récupérer. Il a une vraie technique très intéressante ». Depuis le début de saison, Nkunku ne joue pas régulièrement avec les Blues, et serait mécontent de sa situation. De quoi envisager un possible départ au cours du mercato hivernal ? Possible.

Le joueur n’est pas satisfait, mais reste professionnel

Quoi qu’il en soit, The Athletic s’est penché plus en détail sur la situation de l’international Français. Auprès du média, un proche du joueur formé au PSG a affirmé que Christopher Nkunku n’était pas du tout satisfait de la tournure des événements à Chelsea. Cependant, le joueur de 27 ans se dit en interne prêt à saisir sa chance au sein du club londonien. Affaire à suivre...