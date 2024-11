Mercato : Les quatre transferts que le RC Lens veut boucler cet hiver

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme l’a fait savoir son directeur général Pierre Dréossi, le RC Lens veut profiter du mercato hivernal pour dégraisser son effectif et se séparer de plusieurs éléments, ce qu’il n’a pas réussi totalement à faire l’été dernier. En ce sens, quatre joueurs seraient concernés : Angelo Fulgini, Nampalys Mendy et David Pereira da Costa, sans oublier Kevin Danso.

« On a des actifs intéressants et déjà des intérêts de certains clubs. » Par la voix de son directeur général Pierre Dréossi, le RC Lens a annoncé son intention de vendre lors du mercato hivernal. Ce qui était déjà le cas l’été dernier, mais n’avait pas été totalement réussi, notamment en raison des échecs Kevin Danso et Neil el Aynaoui.

Un départ de Danso et Fulgini ?

Annoncé dans le viseur de la Juventus, l’international autrichien pourrait être un des joueurs invités à s’en aller cet hiver. D’après les informations de Foot Mercato, il y a trois autres candidats à un départ au RC Lens, à commencer par Angelo Fulgini, qui a déjà des pistes en ce sens.

Mendy et Da Costa peuvent aussi s’en aller

Nampalys Mendy, peu utilisé par Will Still et avec un salaire important, pourrait être poussé vers la sortie. Enfin, David Pereira da Costa est un autre joueur qui pourrait quitter le RC Lens. Des formations de MLS ont déjà manifesté leur intérêt pour le milieu offensif de 23 ans.