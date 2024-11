Mercato - PSG : Un transfert en urgence est réclamé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre au PSG durant l'été 2023 en provenance de l'Inter Milan, Milan Skriniar a connu une première saison poussive. Il faut dire que son profil ne correspond pas vraiment à ce que recherche Luis Enrique pour un défenseur central. A tel point que son transfert soit désormais envisagé. Et en Slovaquie, c'est même vu comme une urgence.

Sa signature avait été vue comme une bonne affaire du côté du PSG. En effet, le club de la capitale, après avoir tenté de le recruter en 2022, a sauté sur l'opportunité qui s'est présentée avec Milan Skriniar. Le défenseur slovaque est effectivement arrivé à l'issue de son contrat avec l'Inter. Cependant, il n'a pas vraiment convaincu lors de sa première saison à Paris. Il faut dire que sa signature a été décidée avant l'arrivée de Luis Enrique. Et le profil de Skriniar ne répond pas vraiment à ce qu'attend le technicien espagnol d'un défenseur central.

Skriniar poussé au départ ?

Et cette saison, cela se ressent particulièrement puisque Milan Skriniar joue très peu sous les ordres de Luis Enrique. Un départ est ainsi évoqué puisque selon les informations du Parisien, le PSG souhaite recruter un axial droit lors du mercato d'hiver. Le joueur lui-même commence à se poser des questions. « Bien sûr qu’il aimerait jouer plus », souffle un proche du groupe auprès du quotidien. Conscient de la situation, Milan Skriniar pourrait envisager un départ en janvier.

«Sa situation devient urgente»

Et vu de Slovaquie, où Milan Skriniar reste un cadre de la sélection, son transfert devient même une urgence. « Les gens en Slovaquie sont préoccupés par le fait qu’il ne joue pas. C’est toujours un grand leader, mais on sent qu’il manque de pratique car ses récentes performances en sélection ont été moyennes. Il est soumis à une pression publique accrue. Il est important qu’il recommence à jouer car les critiques se multiplient. Sa situation devient urgente », explique ainsi le journaliste slovaque Pavol Spal, dans les colonnes du Parisien.