Mercato - PSG : Cette star annonce des transferts à Paris !

Jeudi, le PSG a inauguré son centre d'entraînement à Poissy. De grandes personnalités du club ou du monde du sport en général ont pu profiter d'un joli spectacle et ont pu découvrir ce fameux Campus nouvelle génération. Un nouvel espace qui pourrait aider le PSG dans sa future recherche de talents. Selon Javier Pastore, le lieu a de quoi faire rêver les jeunes générations.

Le PSG a vu des choses en grand pour son avenir. Le Campus PSG, situé à Poissy, vient de fêter son inauguration et sa modernité semble avoir séduit les personnalités présentes, à commencer par Javier Pastore. Ancienne grande star du club, l'Argentin a été impressionné par ce qu'il a vu et il a tenu à le faire savoir.

Une jeune génération aux petits soins

Avec un immense site regroupant 16 terrains de football, le Campus PSG est capable d'accueillir jusqu'à 140 jeunes garçons et filles de 13 à 19 ans. Une belle manière de concilier le football et l'école. « Ce Campus, c'est une autre dimension. Je suis content notamment pour les jeunes. Ils ont tout, ils ont juste à penser au foot et à travailler à l'école. Un joueur réussit aussi s'il est intelligent, s'il pense avec sa tête » note Javier Pastore pour RMC Sport.

« Les joueurs vont parler de ce Campus »

Ces dernières années, le PSG a pu profiter de quelques talents venus du centre de formation et qui ont réussi à s'imposer dans l'effectif principal. D'autres grandes stars ont également évolué au sein du club et avec ce nouveau Campus où les joueurs bénéficient de grandes installations, certains pourraient être séduits. « Le club a fait un saut incroyable en termes de qualité. Les joueurs vont parler de ce Campus. Des joueurs de l'étranger vont vouloir venir jouer ici » assure l'Argentin, qui a porté le maillot du PSG de 2011 à 2018.