Transfert à 40M€, le PSG fait une grosse victime

L'été dernier, le PSG n'a recruté que quatre nouveaux joueurs et deux d'entre eux se sont imposés comme des titulaires indiscutables. C'est ainsi le cas de Joao Neves et Willian Pacho. Le défenseur central a débarqué pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort et impressionne depuis ses débuts à Paris. Au point d'avoir relégué Milan Skriniar sur le banc.

Lors du précédent mercato estival, le PSG n'a pas été particulièrement actif en ne recrutant que quatre joueurs, mais deux d'entre eux se sont toutefois imposés comme des titulaires indiscutables à savoir Joao Neves, qui a débarqué en provenance de Benfica pour 60M€, mais également Willian Pacho, recruté pour 40M€. Le défenseur équatorien est arrivée de l'Eintracht Francfort et se présente comme la bonne surprise de ce début de saison.

Skriniar victime de l'arrivée de Pacho ?

Et bien évidemment, l'arrivée de Willian Pacho a chamboulé l'équilibre au sein du PSG. Et pour cause, l'Equatorien est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique avec un total de 1197 minutes disputées depuis le début de saison. Un statut qui a eu pour conséquence de voir Milan Skriniar être relégué au second plan alors qu'il était l'un des joueurs avec le temps de jeu le plus important à la même époque la saison dernière. L’ancien défenseur du PSG José-Karl Pierre Fanfan analyse cette situation et confirme que selon lui, la signature de Willian Pacho a tout changé.

«L’arrivée de Pacho a tout bouleversé»

« Il est véritablement déclassé. On lui a laissé du temps la saison dernière, mais ses performances moyennes et l’arrivée de Pacho ont tout bouleversé. Ça ne veut pas dire que c’est un mauvais défenseur mais il ne colle pas à la philosophie de Luis Enrique. C’est aux joueurs de s’adapter et s’ils n’ont pas les qualités requises, c’est à eux de travailler mais on sent que pour lui, ça sera toujours compliqué. Il était venu au PSG pour passer un cap et au final, il n’a pas apporté beaucoup d’assurance, on a la sensation qu’il a reculé », estime-t-il dans des propos accordés au Parisien.