Mercato - OM : «Il peut aller très loin», Rabiot annonce du lourd pour une recrue

Arrivé l’été dernier en provenance de Watford, Ismaël Koné peine encore à répondre aux grands espoirs placés en lui depuis qu’il est à l’OM. Pour Roberto De Zerbi, il a le potentiel pour être un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, un avis que semble partager Adrien Rabiot, marqué par l’international canadien lorsqu’il avait joué contre lui avec l’équipe de France.

Comme Jonathan Rowe, Ismaël Koné est passé du Championship à la Ligue 1 l’été dernier. L’OM a dépensé environ 12M€ pour s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 22 ans, qui a encore du mal à démontrer tout son talent depuis qu’il est à Marseille. Mais Adrien Rabiot est persuadé que son jeune coéquipier à le potentiel pour s’y imposer.

« C'est un joueur qui m'avait marqué »

« Isma c'est un joueur avec beaucoup de potentiel, qui a besoin de travailler encore parce qu'il est jeune. Mais je pense qu'avec le travail il peut aller très loin. J'avais joué face à lui quand on avait préparé l'Euro, on avait joué contre le Canada et c'est un joueur qui m'avait marqué. Il a besoin de travailler, d'écouter le coach. Dans cette équipe, avec ce coach, il peut beaucoup progresser. Ça peut lui apporter pas mal de choses. Je pense qu’on n’a pas vu même 50% de ce qu’il est capable de faire. Il a eu quelques pépins physiques aussi, donc c’est compliqué de retrouver le rythme, mais je pense qu'il peut très bien faire à Marseille », a déclaré Adrien Rabiot ce vendredi en conférence de presse.

« C’est un joueur avec un potentiel vraiment très élevé »

Roberto De Zerbi prédit lui aussi un grand avenir à Ismaël Koné et voit en lui le potentiel futur meilleur milieu de terrain de Ligue 1 : « C’est un joueur avec un potentiel vraiment très élevé, probablement l’un des meilleurs, potentiellement, non seulement de Marseille, mais aussi de la Ligue 1. Cependant, il est arrivé récemment et a connu beaucoup de problèmes physiques, c’est vrai. Il doit également apprendre à mieux comprendre ce championnat, car il vient d’un tout autre contexte. Il peut évidemment faire mieux. Pour l’instant, je pense qu’il n’a pas encore exploité pleinement son potentiel, et même globalement, il en a exploité très peu. Il faut donc lui laisser du temps et faire preuve de patience, mais lui aussi doit avoir un déclic mental. Sans cela, le potentiel seul ne suffit pas. »