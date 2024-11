Mercato : L'OM le met à la porte, il regrette !

Thomas Bourseau

Cédric Bakambu (32 ans) devait s'imaginer une tout autre aventure que celle qu'il a finalement vécu à l'OM lorsqu'il s'y engageait à l'hiver 2022. Son contrat a été rompu avant la fin de sa première année. Une issue qu'il regrette sportivement parlant. Explications.

Tout ne s'est clairement pas passé comme prévu pour Cédric Bakambu. Au moment de son installation à l'Olympique de Marseille en janvier 2022, un contrat de deux années et demi avait été paraphé. Cependant, après seulement 24 apparitions sous le maillot de l'OM, Bakambu et les dirigeants marseillais trouvaient un terrain d'entente pour une rupture à l'amiable de son contrat en septembre 2022.

«J'aurais aimé poursuivre l'aventure car je serais monté en régime lors de la deuxième saison»

Pour Eurosport, l'actuel attaquant du Betis Séville s'est confié sur la fin de son aventure soudaine à l'OM en affirmant ne pas avoir pensé mériter un meilleur traitement. « Non, je ne suis pas revanchard même si j'aurais aimé poursuivre l'aventure car je serais monté en régime lors de la deuxième saison ».

«Mon passage à Marseille n'a pas été catastrophique»

« J'ai vécu de belles émotions à l'OM : on a joué une demi-finale de C4, on a terminé deuxième de L1 et j'ai mis quelques buts (4 et 2 passes décisives). Je ne suis pas parti en mauvais termes avec l'OM. Je n'ai que des bons souvenirs. Pour moi, mon passage à Marseille n'a pas été catastrophique. Je remercie le club de m'avoir donné cette opportunité ». a d'ailleurs conclu Cédric Bakambu. L'international congolais de 32 ans a retrouvé Kylian Mbappé en Liga cet été avec sa signature au Real Madrid.