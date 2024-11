Mercato - Real Madrid : Mbappé bientôt épaulé par une jeune pépite ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré un effectif exceptionnel, le Real Madrid a toujours en tête de trouver de nouvelles pépites pour son recrutement. Le club de la capitale espagnole aurait déjà désigné une nouvelle tête : Aaron Martin, 17 ans, joueur de l'équipe de Tenerife, pensionnaire de deuxième division espagnole. Il a fait ses premières apparitions dans l'équipe première en seulement quelques matches.

C'est bien connu : le Real Madrid aime beaucoup se tourner vers de jeunes profils pour compléter son effectif. Le club espagnol ne cesse de penser à l'avenir et veut pouvoir compter sur des joueurs qui débarquent tôt au club et s'imposent petit à petit. Alors qu'il évoluait dans l'équipe de jeunes du club, Aaron Martin a vite gravi l'échelon supérieur et il attire l'œil du Real Madrid.

Le Real Madrid a trouvé une nouvelle pépite

Milieu central de 17 ans, Aaron Martin semble avoir le profil parfait pour séduire les dirigeants madrilènes. D'après le média espagnol AS, le club a fait de ce joueur une de ses priorités pour l'équipe réserve d'abord et l'effectif principal sur le long terme.

Un diamant à polir

Le média poursuit en disant que le club de Tenerife, actuellement 21ème sur 22 en deuxième division espagnole, possède un vrai joyau. La valeur actuelle du milieu de terrain est située à 2M€ et Séville serait également parmi les prétendants.