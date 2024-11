F1 : La grande annonce de Verstappen sur son avenir !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 27 ans, Max Verstappen est déjà considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire en F1. Le Néerlandais file tout droit vers sa quatrième couronne consécutive. Le pilote de Red Bull se pose néanmoins quelques questions sur son avenir. Il aimerait notamment se lancer dans un nouveau projet hors de la F1 d’ici quelques années.

Max Verstappen file tout droit vers sa quatrième couronne consécutive en F1. À trois courses de la fin de saison, le pilote de Red Bull a encore une avance considérable sur Lando Norris. Le Néerlandais est déjà considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire de la discipline. Il arrive toutefois que Max Verstappen se pose certaines questions au sujet de son avenir. Le pilote de 27 ans aimerait participer aux 24 Heures de Daytona en Floride d’ici quelques années.

«Je veux le faire à l'avenir»

« Est-ce que je veux faire les 24 Heures de Daytona ? Oui, mais il ne s'agit pas de venir pour juste s'amuser. Je sais que je veux le faire à l'avenir de toute façon, mais il s'agit juste de trouver le temps. Avec un calendrier de F1 aussi chargé, c'est presque impossible car nous terminons si tard dans la saison et qu'ensuite, pour se préparer correctement, si vous devez courir à Daytona ou ailleurs, c'est assez impossible » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Les 24 Heures de Daytona ? Peut-être dans quelques années»

« Je sais que lorsque j'aurais décider de faire [les 24 Heures de Daytona], je veux y aller et essayer de gagner, d'être vraiment compétitif. Le seul moyen d'y parvenir est de faire des essais appropriés, et de bien se préparer, ce qui n'est pas possible pour le moment, mais qui sait ? Peut-être dans quelques années. Je suis encore jeune, et je pourrai encore piloter des voitures » a ensuite ajouté le pilote de Red Bull, que l’on pourrait donc bientôt retrouver aux 24 Heures de Daytona.