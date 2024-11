Un joueur de l'OM «hyper sensible», la révélation !

Jean de Teyssière

Ce samedi, lors de la 12ème journée de Ligue 1, l’OM se déplacera dans le nord de la France pour y affronter le RC Lens. Ce match marquera le retour de l’ancien attaquant Sang et Or, Elye Wahi, parti pour l’OM contre la somme de 25M€. Son année lensoise n'a pas été une franche réussite et cela pourrait s’expliquer par sa grande sensibilité.

A Montpellier, Elye Wahi avait rapidement crevé l’écran en marquant 29 buts en 69 matchs, alors qu’il n’était même pas encore âgé de 20 ans. Au cours des quatre dernières décennies, seuls deux joueurs ont réussi l'exploit de marquer 20 buts en Ligue 1 avant leur 20e anniversaire : Kylian Mbappé et lui. Il a ensuite rapidement franchi la barre des 25 buts dans l'élite, devenant le deuxième plus jeune joueur à atteindre ce palier. La promesse d’un grand talent qui tarde depuis à se concrétiser.

OM : Rabiot retourne en Italie et jubile ! https://t.co/OxRjNaGzCu pic.twitter.com/NQTi2UFKss — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

Lens et l’OM, deux marches trop hautes pour Wahi ?

L’année dernière, Elye Wahi a poursuivi sa progression à Lens, aux côtés de Franck Haise. Il n’a pas réussi à se faire adopter du public lensois, malgré quelques performances notables, comme celle face à Arsenal. Arrivé à l’OM cet été, il peine également à se faire une place dans le coeur des supporters et a même déjà été sifflé par le Vélodrome.

«C’est un hyper sensible»

Dans les colonnes de La Provence, son mentor à Montpellier, Frédéric Garny, essaye de trouver une raison aux difficultés rencontrées par le jeune international espoir français : « Quand on juge son expérience à Lens, on oublie trop facilement que ce n'était qu'un enfant.. Et comme toutes les planètes n'étaient pas alignées, on peut, en effet, rester sur notre faim. Elye est un hyper sensible, il marche à l'affect. Il a besoin d'être en totale confiance, d'être soutenu, cajolé pour performer, insiste un proche. Hormis avec Franck Haise, qui l'a toujours défendu et mis quelques coups de pied au cul quand c'était nécessaire, il a manqué de tout cela. C'était une souffrance pour lui. »