OM : Un bras de fer remporté face au RC Lens ?

Que cela soit en Ligue 1 ou en sélection, Facundo Medina et Leonardo Balerdi ont l’habitude de se côtoyer. Les deux défenseurs centraux sont considérés comme l’avenir de l’Argentine, mais ils sont donc également en concurrence. Selon Renato Civelli, c’est le joueur de l’OM qui est pour le moment devant le Lensois dans la hiérarchie.

Dernièrement, Leonardo Balerdi s’est imposé comme un des leaders de l’OM, au point même d’en être nommé capitaine. Une évolution qui est à signaler, car lors de son arrivée à Marseille en 2020, on était loin de s’imaginer que le défenseur central allait pouvoir atteindre ce niveau. Finalement, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a fait taire les sceptiques et il a également gagné sa place en sélection.

Balerdi est de plus en plus appelé par Scaloni

La montée en puissance de Leonardo Balerdi à l’OM n’a pas échappé à Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin. Ce dernier fait de plus en plus appel au Marseillais, mais pour le moment, il n’arrive pas encore à s’imposer. Il a d’ailleurs rendu une prestation décevante face au Paraguay et une sans véritable relief contre le Pérou. Pourtant, selon Renato Civelli, interrogé par L’Équipe, le joueur de 25 ans est l’avenir de l’Albiceleste au poste de défenseur central. « Contrairement à certains de ses prédécesseurs, Scaloni n’appelle pas un joueur pour le faire mousser auprès du public ou du marché. Contre le Pérou, Leo a eu la personnalité pour conduire le ballon, il est à l’aise sur ce plan-là, il a essayé de percuter plusieurs fois balle au pied. Il a été très sérieux, même face à une équipe peu portée vers l’offensive. Alors il y a Romero, Martinez et Nicolas Otamendi, bien sûr, mais ce dernier est plus près de la fin que du début. Je ne l’imagine pas titulaire prochainement, mais, avec ses performances, Leo est bien positionné pour être le quatrième axial de l’Argentine, peut-être même le troisième dans pas longtemps. »

Balerdi a un temps d’avance sur Medina

En sélection, Leonardo Balerdi est en concurrence avec Facundo Medina. Toujours selon Renato Civelli, le joueur de l’OM a un temps d’avance sur son homologue du RC Lens. « Oui, tout peut changer très vite dans le foot, mais il a quelques pas d’avance par rapport à Facundo. Il est capitaine de l’OM, Lens fait du bon boulot, mais c’est un club beaucoup moins populaire que Marseille. »