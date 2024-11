Vente OM : «Une masterclass» est annoncée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Thibaud Vézirian l’avait assuré il y a plusieurs années maintenant : l’OM est vendu. Toutefois, aujourd’hui encore, rien n’a été officialisé à ce propos et c’est encore Frank McCourt qui est aux commandes au sein du club phocéen. Toutefois, le journaliste n’en démord pas à propos de cette vente de l’OM et de son côté, il est assurément confiant quant à l’issue positive de ce feuilleton.

Contrairement à ce qu’avait pu annoncer Thibaud Vézirian il y a plusieurs années maintenant, l’OM n’a toujours pas été officiellement vendu. Il n’empêche que ce feuilleton reste sur la table et fait très régulièrement parler. Alors que Frank McCourt a apporté de nombreux démentis concernant une potentielle cession du club phocéen, le journaliste campe lui sur ses positions à propos de cette vente de l’OM.

« C’est une masterclass plutôt qu’un flop »

Très régulièrement, Thibaud Vézirian est interpellé à propos de cette vente de l’OM. Il a dû subir de nombreuses critiques alors que cela n’a toujours pas été officialisé. C’est encore le cas aujourd’hui, mais quand ça arrive, Vézirian persiste et signe concernant la véracité de ses informations. Ainsi, sur Twitch, il a pu expliquer une nouvelle fois : « Mon flop sur la vente OM ? On en a largement assez parler, je pense que c’est une masterclass plutôt qu’un flop. Donc c’est un méga top. Tu t’en rendras compte en temps et en heure. Si pour toi, tout est normal tout ce qui se passe dans ce club, économiquement, sportivement, au niveau de la gestion générale, vis comme ça, il n’y a aucun problème. Au contraire, c’est une masterclass, tu verras ça en temps et en heure, avec lucidité ».

« Il y a encore des gars comme toi qui sont à côté du sujet »

« Désolé d’avoir révélé tous les détails, d’avoir bossé 4 ans pour être transparent et honnête avec les supporters. Il y a encore des gars comme toi qui sont à côté du sujet. Dans la rue, tout le monde vient me voir pour dire : « Faut mettre les oeillères pour ne rien voir » », a poursuivi Thibaud Vézirian à propos de la vente de l’OM.