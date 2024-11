F1 : Avant Hamilton, Ferrari annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’orée du Grand Prix de Las Vegas, Lewis Hamilton s’apprête à quitter Mercedes pour Ferrari. Concentrée sur sa fin de saison avec Charles Leclerc et Carlos Sainz, l’écurie italienne se bat pour le titre constructeur. Selon Frédéric Vasseur, la Scuderia est clairement sur la bonne voie avant d’accueillir le septuple champion du monde en ses rangs.

Il ne reste plus que trois Grand Prix cette saison, soit trois courses pour que Lewis Hamilton fasse ses adieux à Mercedes. Car la saison prochaine, le septuple champion du monde pilotera une monoplace rouge du côté de Ferrari. Avant la composition d’un binôme extrêmement alléchant composé d’Hamilton et de Charles Leclerc, l’écurie italienne tente par tous les moyens de réaliser une fin de saison 2024 compétente.

« C’est sûr, nous sommes sur la bonne voie »

Ce vendredi, le Team Principal de Ferrari, Frédéric Vasseur, s’est d’ailleurs exprimé sur la direction prise par la « Scuderia » sur ces derniers mois. « L’année dernière, nous avons gagné une course. Cette année, nous en sommes à cinq, nous marquons peut-être 50 % de points de plus qu’il y a un an. C’est sûr, nous sommes sur la bonne voie. Mais à la fin, le soir d’Abu Dhabi, nous serons juste concentrés sur le classement, pas sur les chiffres ou les statistiques », a confié le Français, enthousiaste, dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Ne pas penser au championnat, parce que c’est la meilleure façon de se déconcentrer »

« Et c’est sûr, plus vous vous rapprochez de la fin, plus le championnat devient important », poursuit Frédéric Vasseur, qui veut absolument ne pas penser à un potentiel titre de champion du monde des constructeurs qui pourrait déstabiliser ses pilotes : « Mais la meilleure façon pour nous est simplement de nous concentrer course par course, de nous concentrer sur celle-ci, et de ne pas penser au championnat, parce que c’est la meilleure façon de se déconcentrer », conclut le directeur de Ferrari.