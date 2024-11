F1 - Red Bull : Verstappen fait son mea culpa

Jean de Teyssière

Le Grand Prix de Las Vegas 2024 s’annonce spectaculaire. Avec un quatrième titre mondial à portée de main pour Max Verstappen et des batailles intenses entre Ferrari, McLaren et Red Bull, ce rendez-vous nocturne sur le Strip de Vegas promet d’être aussi brillant que décisif. Et surtout, Max Verstappen semble plus nuancé concernant ce Grand Prix, lui qui n’avait absolument pas apprécié l’expérience l’année dernière.

Pour la deuxième année consécutive, Las Vegas accueille le Grand Prix de Formule 1. Un an après la première course de l’histoire de cette ville, ce Grand Prix pourrait être historique car si Max Verstappen termine devant Lando Norris, il sera officiellement sacré champion du monde.

«Tu ressembles à un clown»

L’année dernière, Max Verstappen n’avait absolument pas apprécié ce qui entourait le Grand Prix de Las Vegas : « Tout d’abord, je pense que nous sommes plus là pour le spectacle que pour la compétition elle-même, si vous regardez le tracé de la piste. Mais vous savez, ça ne m’intéresse pas. Je suis plutôt du genre à y aller, à faire ce que j’ai à faire et à repartir. Monaco, c’est aussi l’histoire et le lieu lui-même. Tout le monde veut avoir été à Monaco une fois. On ne peut pas vraiment comparer. Je pense que Monaco, c'est comme la Ligue des Champions, ici c'est la ligue nationale. « Je n’aime pas tout ce qui l’entoure. J’ai hâte d’essayer de faire de mon mieux sur la piste, mais je n’ai pas hâte de faire ça. Pour moi, vous pouvez éviter ce genre de choses. C’est juste que debout là-haut, tu ressembles à un clown. »

«Ce n’est pas un mauvais Grand Prix»

Cette année, c’est un Max Verstappen plus nuancé qui a évoqué ce Grand Prix, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Je comprends pourquoi nous sommes ici. Je le comprends à la fois sur le plan commercial et sur le plan de la course. Mais ce ne sera jamais mon circuit préféré même s’il permet de belles courses. Mes principales critiques étaient dirigées contre la cérémonie de présentation des pilotes, qui me donnait l’impression d’être un clown. Et c’est une bonne chose ! Je ne suis vraiment pas si négatif à propos de cette course. Je préfère les circuits avec des virages rapides, c’est donc une question de préférence personnelle. Mais ce n’est pas un mauvais Grand Prix et la ville est également très bien. »