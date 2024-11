Rabiot confirme un calvaire à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Passé de Brest à l’OM l’été dernier, Lilian Brassier a encore du mal à franchir le pas. Le défenseur âgé de 25 ans est en difficulté depuis le début de la saison et a été un des principaux fautifs de la défaite contre Auxerre. Adrien Rabiot a reconnu que cela n’avait pas été facile à vivre pour lui, mais reste persuadé qu’il est capable de s’adapter à Marseille.

S’imposer à l’OM n’est pas toujours évident et plusieurs joueurs arrivés l’été dernier en font l’expérience cette saison. C’est notamment le cas de Lilian Brassier, recruté en provenance de Brest et qui devait former la charnière centrale titulaire avec Leonardo Balerdi. L’ancien brestois vit des débuts compliqués à Marseille, ce qui s’est une nouvelle fois vu avant la trêve internationale lors de la défaite face à Auxerre (1-3).

« Ça n'a pas été facile à vivre pour lui »

« Après le match contre Auxerre, on est un peu tous partis de notre côté, notamment les joueurs qui sont allés en sélection. Ce n'est pas toujours simple, ça n'a pas été facile à vivre pour lui », a confié Adrien Rabiot ce vendredi en conférence de presse, à la veille du déplacement sur la pelouse du RC Lens, contre qui Lilian Brassier devrait être sur le banc au coup d’envoi, d’après L'Équipe.

« Il a peut-être un peu de pression, c'est normal dans un club comme ça »

« Je l'ai trouvé bien depuis que je suis rentré, Lilian c’est un joueur qui travaille beaucoup. Il essaye de faire ce que le coach lui demande, il est impliqué, intelligent », a ajouté Adrien Rabiot à propos de Lilian Brassier. « Il a peut-être un peu de pression, c'est normal dans un club comme ça, qui demande autant à ses joueurs et ses coachs. Mais je le trouve bien depuis que je suis rentré. Cela peut arriver d'avoir des hauts et des bas. Il faut que lui aussi s'adapte, il ne jouait pas de la même manière à Brest. Je pense qu'il est capable de s'adapter. »