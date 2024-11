F1 - GP de Las Vegas : Alpine annonce une grosse bataille !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un week-end fabuleux à São Paulo début novembre, Alpine occupe assez miraculeusement la 6ème place du championnat du monde des constructeurs. Alors que les pilotes ont mis le cap sur Las Vegas, le Team Principal de la formation française Oliver Oakes a affirmé ce vendredi qu’une rude bataille aurait lieu avec Haas et Racing Bulls.

Cela fait désormais trois semaines qu’Alpine vit comme sur un nuage. Et pour cause, au début du mois de novembre, l’écurie française a sans aucun doute réalisé sa plus belle performance de la saison. Grâce à un incroyable concours de circonstances, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont respectivement terminé 2ème et 3ème du Grand Prix du Brésil. Mais pour le directeur d’équipe Oliver Oakes, hors de question de se relâcher.

« Nous sommes tous humains et nous devons travailler en équipe »

« Dès ma première course aux Pays-Bas, j’ai été assez direct avec eux. En fin de compte, nous sommes tous humains et nous devons travailler en équipe. Et je leur ai simplement dit: écoutez, je ne vous dénigrerai jamais dans les médias. Vous êtes des professionnels, vous savez comment courir, vous savez ce que l’on attend de vous », a récemment révélé Oliver Oakes à propos de sa gestion d’Ocon et Gasly. Les deux pilotes français vont d’ailleurs devoir défendre cette précieuse 6ème place glanée au classement du championnat constructeur.

« Nous sommes dans une belle lutte serrée pour maintenir la 6e place »

Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, Oliver Oakes a d’ailleurs affiché ses ambitions au niveau de ce classement, affirmant qu’une belle bataille s’annonçait avec les concurrents que sont Haas et Racing Bulls : « Je pense que les attentes restent les mêmes que pour les autres courses. Nous voulons continuer à progresser. Mais je pense qu’évidemment, maintenant, nous sommes dans une belle lutte serrée pour maintenir la 6e place au classement des constructeurs. On est aussi confiants que possible. Je pense que, comme nous le savons, Haas a été très rapide toute l’année. Et je pense que RB est aussi très proche. Il n’y a que quelques points d’écart, donc nous verrons ».