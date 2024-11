F1 : Coup de tonnerre pour Verstappen ? Ferrari sonne l’alarme !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Leader du championnat du monde à désormais trois courses de la fin de la saison, Max Verstappen file tout droit vers un quatrième titre de champion du monde consécutif. Cependant, gare au faux pas pour le Néerlandais, alors que le Team Principal de Ferrari Frédéric Vasseur estime que la fin de saison pourrait être très instable.

Ce dimanche, à 7h du matin (heure française), Max Verstappen pourrait être sacré champion du monde pour la quatrième année d’affilée à l’issue du Grand Prix de Las Vegas. Avec 62 points d’avance sur Lando Norris, le pilote Red Bull dispose d’un matelas confortable dans sa quête d’un nouveau sacre mondial. Cependant, alors qu’il ne reste que trois courses pour faire la différence, le Néerlandais se doit de rester concentré.

« C’est tellement serré que cela change d’un week-end à l’autre »

D’autant que comme l’a expliqué Frédéric Vasseur ce vendredi, l’écart entre les meilleures écuries est infime, et la fin de saison pourrait être instable. « Si vous regardez, je pense que Red Bull dominait les trois ou quatre premières courses au début de la saison. Ensuite, nous avons eu une bonne séquence, puis c’était Mercedes pendant l’été, puis à nouveau McLaren et nous. C’est tellement serré que cela change d’un week-end à l’autre », a confié le directeur de Ferrari dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

« Ce n’est pas une question de domination d’une voiture »

« Ce n’est pas une question d’élan ou quoi que ce soit d’autre, car maintenant, nous avons les trois derniers événements devant nous avec des caractéristiques complètement différentes pour les pistes, pour la température, etc. Et ce n’est pas une question de domination d’une voiture. Je garde en tête le week-end de Spa où vous aviez Verstappen en EL1, puis McLaren en EL2, et ensuite probablement Mercedes en FP3. Ensuite, nous avons commencé depuis la pole, et ensuite Mercedes a gagné la course. Et les quatre équipes ont dominé une session durant le week-end », poursuit le Français. Verstappen doit donc se montrer plus prudent que jamais...