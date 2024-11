F1 : «À la limite», Verstappen pousse un coup de gueule !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Se dirigeant tout droit vers un quatrième titre de champion du monde consécutif, Max Verstappen n’échappe toujours pas à certaines critiques le décrivant comme agressif en course. Interrogé à ce sujet par la BBC ce vendredi, le pilote néerlandais a affirmé que cela était la faute des autres pilotes, jugés trop «passifs» par le cador de Red Bull.

Ce dimanche à Las Vegas, Max Verstappen pourrait un peu plus entrer dans l’histoire de la Formule 1. Avec 62 points d’avance sur Lando Norris, le triple champion du monde dispose d’un matelas confortable dans sa quête d’un quatrième sacre mondial consécutif. Mais pour cela, le Néerlandais devra assurément ne pas prendre trop de risque, lui qui est réputé pour être très agressif en course.

« Si vous voulez être champion, vous devez être à la limite »

Ce vendredi, Max Verstappen a d’ailleurs été interrogé sur son pilotage parfois très sulfureux. « Je sais qu’en piste, si vous voulez gagner, si vous voulez être champion, vous devez être à la limite. Quand je cours contre quelqu’un, il ne pourra pas me doubler à l’extérieur. C’est comme ça que j’ai grandi en compétition. Si cela m’était arrivé dans l’autre sens, je ne pense pas que j’aurais été la personne à me plaindre autant », a expliqué « Super Max » auprès de la BBC.

« Je m’en fiche, parce que je cours selon ce que je pense possible et autorisé par les règles »

« J’aurais simplement pensé : "OK, si ce sont les règles, c’est comme ça qu’on fait" au lieu de crier qu’il faut changer les règles. Certains pilotes sont simplement un peu plus passifs en course, c’est juste leur manière d’être. Et je sais qu’en F1, je ne peux pas traîner à l’extérieur parce qu’ils me pousseront dehors. C’est un instinct de course. Honnêtement, je m’en fiche, parce que je cours selon ce que je pense possible et autorisé par les règles. Et si les règles sont écrites comme ça, je les utiliserai », conclut froidement Verstappen.