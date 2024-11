Grand changement à Paris, le PSG est sauvé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a lâché un coup de pression pour le Parc des Princes en évoquant la possibilité que le PSG change de stade, Daniel Riolo évoque une date qui pourrait tout changer à savoir 2026, année des élections municipales. Et pour cause, la Maire sortante Anne Hidalgo a peu de chance d'être reconduite, ce qui pourrait être un changement décisif pour le PSG.

Toujours bien décidé à devenir propriétaire de son stade, le PSG perd patience face à la Mairie de Paris qui refuse de vendre le Parc des Princes. Nasser Al-Khelaïfi s'est d'ailleurs prononcé sur ce sujet, assurant qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort pour le club de la capitale.

Le Parc des Princes, une question de vie ou de mort pour le PSG ?

« Si j'écoute mon cœur, on ne part pas. Mais aujourd’hui, tout le monde en Europe a des stades de 100.000, 80.000, 90.000 places... On en a besoin, sinon on est morts. Est-ce une question de vie ou de mort? Oui. On est en France, mais on joue aussi en Europe. On dispute chaque année la Ligue des champions. Si on veut être au même niveau que les autres clubs, et sur le fair-play financier… On a besoin de notre stade. On n’a pas d’autres solutions." Et le dirigeant donne même une échéance relativement rapide: "On a besoin d'un stade prêt dans 3-4 ans, on n'a pas de temps à perdre, sinon on est derrière d'autres clubs en Europe », a confié le président du PSG au micro de RMC. Mais Daniel Riolo estime que les prochaines élections municipales à Paris pourraient bien être décisives dans ce dossier.

«En 2026 politiquement les portes peuvent s’ouvrir»

« Quand tu te brouilles avec une base, pour aller reconstruire une autre base et viser 60 ou 70.000 personnes dans un stade, dans les matchs de Ligue des champions… Comment tu vas le remplir ton stade que tu vas aller construire à 20-30 bornes de Paris, où tu n’as pas encore le terrain, tu n’as pas encore les routes, tu n’as pas encore les transports pour y aller? Si tu ne changes pas de politique, puisque tu as dit désormais que tu veux une politique profil bas. En fait, il n’y a rien qui va dans ce qu’il dit. En 2026 (année des prochaines élections municipales), politiquement les portes peuvent s’ouvrir. Donc ça ne sert à rien d’aller mettre un pressing de malade puisque a priori Anne Hidalgo va passer la main », estime le journaliste au micro de l'After Foot.