Messi - PSG : Son transfert lui a brisé le cœur, il veut revenir !

Thomas Bourseau

Le 8 août 2021, Lionel Messi se présentait en conférence de presse sans avoir la force de dissimuler ses émotions au moment d'annoncer son départ à contrecœur du FC Barcelone. Un club et une ville qu'il a connu pendant plus de 20 ans. Le divorce a été douloureux et après son passage au PSG, Messi avoue avoir envie de revivre en Catalogne.

Lionel Messi a quitté le FC Barcelone en pleurs le 8 août 2021 après 21 années passées dans la ville catalane. Formé à La Masia et ayant fait ses classes dans le centre de formation du Barça jusqu'à l'équipe première où il a enchanté les socios blaugrana pendant plus d'une décennie. En raison de problèmes financiers rencontrés par le Barça, le président Joan Laporta se trouvait dans l'incapacité de lui offrir un nouveau contrat.

Messi n'a pas digéré facilement son départ du FC Barcelone avant de signer au PSG

Résultat ? Le PSG annonçait dans la foulée la signature de Lionel Messi en tant qu'agent libre pour deux saisons. Touché émotionnellement par son départ surprise du FC Barcelone, Messi a avoué avoir eu du mal à s'acclimater à sa nouvelle vie au Paris Saint-Germain où il a vécu un enfer lors des derniers mois si l'on se fie aux propos de Neymar en 2023. Engagé envers l'Inter Miami avec certains anciens joueurs du FC Barcelone comme Luis Suarez, Sergio Busquets ou encore Jordi Alba, Messi a assuré l'été dernier que l'Inter Miami sera le dernier club de sa carrière.

«Ma famille et moi pensons toujours à la possibilité de revenir vivre là-bas»

Néanmoins, revenir vivre à Barcelone est une pensée qui occupe son esprit comme Lionel Messi l'a affirmé à TV3. « Mes enfants sont catalans. J'ai passé toute ma vie à vivre là-bas. En fait, j'ai l'impression d'appartenir à Barcelone. Ma famille et moi pensons toujours à la possibilité de revenir vivre là-bas un jour, car mes enfants, ma femme et moi regrettons beaucoup notre vie à Barcelone. Nos amis et les nombreuses choses que nous avons laissées derrière nous nous manquent ».

D'ailleurs, les résultats du Barça sous Hans-Dieter Flick en ce début de saison ne surprennent pas Messi. « Les performances de Barcelone sous la direction de Flick ne me surprennent pas, car c'est quelque chose qui se produit tout le temps depuis que je suis dans ce club. Les jeunes réagissent comme ils le font parce qu'ils connaissent le club mieux que quiconque et qu'ils jouent de cette manière depuis qu'ils sont jeunes ».