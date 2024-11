Le PSG traumatisé par Messi et Neymar ?

Thomas Bourseau

Le PSG pourrait s’être mis tout seul en difficulté pendant la double confrontation en 1/8èmes de finale de Ligue des champions contre Manchester United à l’hiver 2019. Après avoir fait la première partie du travail à Old Trafford, les Parisiens se sont inclinés à domicile (3-1) en réalisant plusieurs bourdes. Une défaite qui pourrait avoir pris racine dans le traumatisme de la remontada face au FC Barcelone deux ans plus tôt.

La déroute historique contre le FC Barcelone du 8 mars 2017 au Camp Nou (6-1) est restée dans les têtes des joueurs du PSG pendant quelque temps. Lionel Messi et surtout un Neymar en pleine forme avaient éliminés le Paris Saint-Germain qui comptait pourtant une avance de 4 buts après le 1/8ème de finale aller de C1. Deux ans plus tard, Manchester United se présentait au Parc des princes dans une situation un peu similaire, affichant un retard de 2 buts sur le PSG avant le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions.

«Le PSG pétrifié par la remontada contre Manchester United ?

Thilo Kehrer n’était pas de la partie contre le FC Barcelone en 2017, mais a témoigné d’une vague médiatique importante à l’approche du choc après la victoire du PSG à Old Trafford sur le score de 2 buts à 0. En live sur Twitch avec Zack Nani, Kehrer s’est confié sur son premier match à élimination directe en C1 avec le Paris Saint-Germain. « La remontada ? Bien sûr que ça circulait dans les médias et c’était autour du club. Ça rajoutait un peu de pression qui était déjà énorme parce qu’au PSG la Ligue des champions est une pression énorme ».

Rapidement menés au score par Manchester United à cause d’une erreur de passe de Thilo Kehrer notamment, les hommes de Thomas Tuchel ont pu être pétrifiés par les démons du Camp Nou deux années auparavant. C’est la question posée par Zack Nani à Kehrer pendant l’émission Zack en roue libre lundi soir. « Oui, peut-être. Je ne l’ai pas spécialement ressenti, mais c’est vrai que quand il y a beaucoup de pression et tu le sens sur le terrain, il y a forcément la sensation de doute qui vient. Des sensations normales, mais après tu te donnes à fond quand même pour aller au prochain tour. Tu es dans le match ».

«Dans un petit coin de ta tête il y a quand même la conscience que personne n’attend que Manchester gagne»

Pendant l’émission Zack en roue libre, le défenseur de l’AS Monaco a par la suite expliqué ce qui a pu faire basculer cette double confrontation en la défaveur du PSG. Une question de mental notamment.

« Je pense que c’est mental parce que ce jour-là il y avait deux équipes : une qui n’avait rien à perdre et une équipe qui avait tout à perdre. Même si tu prépares bien ton match, que tu sais ce que tu as à faire et que tout le monde connaît son job, dans un petit coin de ta tête il y a quand même la conscience que personne n’attend que Manchester gagne. Tout le monde se dit que le PSG est obligé de les battre. Dans ces situations là, on voit que des choses comme ça arrivent dans le foot. Mon erreur ? J’ai analysé le match, les actions. J’ai pris cette expérience là pour grandir, pour apprendre et me servir de ça pour rebondir en prenant ça comme exemple. De l’inverser d’une déception qui était énorme en motivation ».