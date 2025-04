Kylian Mbappé, le sacrifice surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a enfin rejoint le Real Madrid après un feuilleton aux multiples rebondissements qui s'est étiré sur plusieurs années. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG semblerait toutefois affaiblir l'équilibre tactique du club madrilène selon Troy Deeney et sacrifierait au passage Jude Bellingham.

Après sept saisons au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé décidait d'user de son statut d'agent libre pour vivre son rêve de gosse au Real Madrid. Direction le club merengue, tenant des titres de Ligue des champions et de Liga afin de jouer aux côtés de Vinicius Jr comme avoué par le principal intéressé en interview avec La Sexta. « Je ne peux pas imaginer Madrid sans Vini, je suis venu ici pour jouer avec lui. Les gens parlent parce que nous sommes célèbres... ».

«Ils ont dû adapter leur style de jeu. Jude Bellingham jouait quasiment ailier gauche...»

« Je suis ici à Madrid. Je veux marquer une époque. Les offres sont bonnes, cela signifie que vous faites bien votre travail, mais je n'ai rien d'autre en tête que Madrid. Je viens d'arriver », continuait Kylian Mbappé pendant son échange avec la journaliste Ana Pastor. Toutefois, du point de vue de Troy Deeney, le fait que des stars offensives rechignant à défendre soient empilées au Real Madrid dessert le club merengue et Jude Bellingham quelque peu sacrifié à son sens. « Écoutez, on ne peut pas dire non à Kylian Mbappé. Et sur le papier, ses statistiques sont très bonnes. Mais j’ai eu l’impression, à ce moment-là, qu’ils ont dû adapter leur style de jeu. Jude Bellingham jouait quasiment ailier gauche dans un 4-4-2 sans ballon… Mon point, c’est qu’ils voulaient le recentrer. Mais défensivement, c’était du 4-4-2 ».

«Le statut de superstar de Mbappé a pu nuire à la dynamique collective»

Pour talkSPORT, l'ancien attaquant anglais s'est attardé sur les errances de Vinicius Jr et de Kylian Mbappé qui ont fait très mal au Real Madrid lors de la défaite face à Arsenal en 1/4 de finale aller de Ligue des champions mardi soir (3-0). « Et puis, quand on regarde tactiquement la seconde période, on voit Vinicius Jr. et Mbappé qui ne redescendent pas, et Arsenal qui enchaîne les vagues offensives. Je pense que le statut de superstar de Mbappé a pu nuire à la dynamique collective, même si l’individu, lui, reste irréprochable ».