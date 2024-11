Mercato : Une star annonce sa retraite au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos pourrait ne connaître que le club parisien dans les prochaines années. Le défenseur brésilien de 30 ans a laissé entendre qu'il pourrait prendre sa retraite au sein de la formation, qui a inauguré son nouveau Campus à Poissy ce jeudi soir en présence de nombreuses stars.

En marge de l’inauguration du Campus PSG à Poissy, de nombreux joueurs du club se sont présentés dans les studios de RMC pour évoquer leur actualité. Présent devant Jérôme Rothen, Marquinhos a évoqué le rendez-vous décisif de mardi soir en Ligue des champions face au Bayern Munich. En cas de nouvelle défaite, les chances de qualification se réduiront encore. Une élimination ferait tâche pour ce PSG nouvelle version, qui s'appuie sur certains vétérans comme le défenseur brésilien. Le capitaine de l’équipe a dévoilé ses ambitions personnelles.

Marquinhos annonce la couleur en C1

« Gagner la C1 ? On va essayer tous les ans. Il faut y croire. C’est le terrain qui parle. On a vu comment c’est très difficile, une saison est longue, cette compétition est exigeante. Le PSG est dans le bon chemin pour aller le plus loin et aller combattre avec les grands. Dès cette année ? Mes coéquipiers sont pour moi toujours les meilleurs au monde. Mon club est toujours le meilleur au monde. On peut faire de belles choses. Il faut regarder la vérité, on est en difficulté au classement (25e, hors des places qualificatives, ndlr). Il faut penser au prochain match. » a confié Marquinhos.

« J’espère rester encore 10 ans »

Le joueur de 30 ans a aussi évoqué son avenir au PSG. Le capitaine a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de changer d’air. « J’espère rester encore 10 ans, ça me va ! C’est toujours un plaisir d’être à Paris. » a-t-il lâché. Marquinhos serait alors âgé de 40 ans.