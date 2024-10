Mercato : Le Real Madrid veut s’offrir le nouveau Marquinhos

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, le Real Madrid pourrait bien faire chauffer la carte. Avec la grosse blessure de Dani Carvajal, le club espagnol va sans doute devoir recruter un défenseur afin de terminer la saison. Les dirigeants madrilènes sont notamment intéressés par Vitor Reis, qui évolue du côté de Palmeiras et qui est comparé à Marquinhos pour sa qualité d’anticipation.

S’il y a bien un secteur où le Real Madrid est en difficulté depuis quelque temps, c’est bien en défense. Le club espagnol a souvent dû faire face à de nombreuses absences. C’est notamment le cas de David Alaba, qui est blessé de longue date et qui n’a toujours pas fait son retour à la compétition. Dernièrement, Eder Militao s’est lui aussi blessé et il n’a donc pas pu honorer son rendez-vous avec la sélection brésilienne. Mais la très mauvaise nouvelle est pour Dani Carvajal, qui s’est très sérieusement blessé et qui sera éloigné des terrains pendant de longs mois.

Le Real Madrid s’intéresse à Vitor Reis

Lorsque le mercato hivernal ouvrira ses portes, le Real Madrid pourrait donc être tenté de mettre la main sur un renfort. Selon le quotidien sportif AS, Vitor Reis fait notamment partie des profils étudiés par le club espagnol. Ce dernier est âgé de 18 ans et il évolue du côté de Palmeiras, l’ancienne équipe d’un certain Endrick, qui est aujourd’hui un joueur madrilène. Le prometteur central disposerait d’une clause libératoire de 100M€, mais celle-ci pourrait baisser prochainement, selon les négociations.

Vitor Reis est comparé à Marquinhos

Alors qu’il n’a que 18 ans, Vitor Reis s’est donc déjà imposé comme un titulaire du côté de Palmeiras, ce qui dit beaucoup de choses sur son potentiel. Toujours selon AS, il serait d’ailleurs comparé à Marquinhos ou bien à Ruben Dias pour sa capacité d'anticipation et sa puissance de saut qui lui permet de dominer dans les airs. De bien belles références, qui pourraient donc pousser le Real Madrid à casser sa tirelire pour le Brésilien.