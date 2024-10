PSG : Mbappé sous pression, son transfert est totalement validé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Kylian Mbappé a décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière. Après 7 ans passés au PSG, il a enfin rejoint le Real Madrid, réalisant à cette occasion son rêve d’enfance. Mbappé a ainsi quitté la France pour s’installer du côté de l’Espagne. Un choix de carrière pas si mauvais que cela visiblement pour Mbappé étant donné le contexte oppressant dans l’Hexagone à son égard.

Cela faisait maintenant un moment que le Real Madrid tournait autour de Kylian Mbappé. L’heure de s’unir est enfin arrivée. A 25 ans et en fin de contrat au PSG, le Français s’est envolé pour rejoindre les Merengue. Le début d’un nouveau chapitre pour Mbappé qui pourrait ne lui faire que du bien à en croire Florian Ridard.

« Pas du tout une mauvaise chose de s’être éloigné du contexte français pressurisant »

Spécialiste en communication, Florian Ridard s’est exprimé pour Ouest France à propos de la popularité de Kylian Mbappé en France et de son départ du PSG. Il a alors confié : « Il y a cette enquête d’opinion menée récemment qui révèle que sa chute de popularité est édifiante, elle a été divisée par deux en très peu de temps. On lui reproche de manquer de sympathie, d’humilité, des choses importantes. Une distance s’est installée avec le public français qui, par ailleurs, ne lui en veut pas du tout d’être parti au Real Madrid. Pour lui, d’ailleurs, ce n’est pas du tout une mauvaise chose de s’être éloigné du contexte français pressurisant. Compte tenu du contexte social et sociétal dans lequel nous sommes ».

« Il souffre de ça à mon avis ! »

« Il souffre de ça à mon avis ! Il y a une distance très forte entre sa situation personnelle et la situation du pays endetté, avec des gens qui ont des difficultés à joindre les deux bouts à la fin du mois et lui qui réclame 55 millions d’euros de rémunération au PSG sur trois mois et ce, sans juger des bases juridiques, alors que l’actualité est marquée par des coupes budgétaires, des hausses d’impôts, et une paupérisation de la classe moyenne », a-t-il poursuivi concernant Kylian Mbappé.