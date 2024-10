Mercato - OM : De Zerbi réclame un transfert, c’est un fiasco !

Arnaud De Kanel

Arrivé à l'OM cet été, Roberto De Zerbi a été écouté par ses dirigeants. En effet, Medhi Benatia et Pablo Longoria se sont démenés pour lui offrir un maximum de renforts. Parmi-eux, Valentin Carboni, un profil aimé de l'entraineur italien qui avait réclamé sa signature. Or, l'Argentin, que l'on a peu vu depuis le début de la saison, ne rejouera certainement plus avec l'OM.

Comme à son habitude, l'OM s'est montré actif sur le marché des transferts en signant un nouvel entraineur en la personne de Roberto De Zerbi, et pas moins de douze nouveaux joueurs. Valentin Carboni en fait partie.

De Zerbi voulait Carboni

Dans son édition du jour, L'Equipe nous apprend que ce transfert était une demande de Roberto De Zerbi. En effet, l'entraineur italien apprécie les qualités techniques du milieu offensif argentin et a donc demandé à l'OM de le recruter. Mais c'est un fiasco sur toute la ligne...

Grave blessure pour Carboni

Arrivé blessé en août, Valentin Carboni a dû attendre vendredi dernier pour enfin démarrer une rencontre en tant que titulaire. Loin d'être séduisant, l'Argentin s'est tout de même envolé pour l'Amérique du Sud afin de rejoindre l'Albiceleste. Or, il s'est blessé au genou et sa saison pourrait déjà être terminée. Pour l'heure, il n'a joué que quatre matchs avec l'OM pour un total de 101 minutes.