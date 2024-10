Mercato : Echec avec l’Arabie Saoudite, le PSG peut le regretter !

Axel Cornic

Arrivé libre à lors du mercato estival 2023, Milan Skriniar a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato, avec Luis Enrique qui n’est clairement pas fan de son profil. Une occasion sérieuse se serait présentée pour le défenseur central de 29 ans, mais il est finalement resté au club et semble désormais être devenu un véritable poids.

Ça ressemble vraiment à une erreur de casting. Recruté libre par Luis Campos, qui semblait insister pour l’avoir, Milan Skriniar a tenu sa place de titulaire pendant quelques mois... avant de totalement disparaitre. Il n’est en effet plus qu’une solution de dernier recours en défense centrale, largement dépassé par les récentes recrues Lucas Beraldo et Willian Pacho.

PSG : Un coup de main peut relancer la succession de Mbappé ! https://t.co/VknbzRQgak pic.twitter.com/iOnDr8V9gY — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

« Il y avait de nombreuses options »

Quasiment un an et demi après son arrivée, l’aventure parisienne de Skriniar semble être terminée et cet été déjà il a été poussé vers la sortie, sans succès. « Il y avait de nombreuses options. Ils m'ont informé que je ne serais pas aussi utilisé que la saison dernière. C’était en fin de mercato, donc c’était surtout pour des prêts » a récemment avoué le principal intéressé, qui n’a finalement pas quitté le PSG.

Skriniar aurait pu rejoindre Al Nassr

Pourtant, les occasions ne manquaient pas apparemment ! La Gazzetta dello Sport nous apprend que le club saoudien d’Al Nassr aurait formulé une offre concrète pour Milan Skriniar, sans toutefois dévoiler les montants. Les véritables raisons de l’échec de cette opération ne semblent pas être connues, mais le PSG aurait vraisemblablement décidé au dernier moment de garder me défenseur central de 29 ans.