PSG-OM : La grande promesse de Cyril Hanouna sur TPMP

Dans une semaine, le PSG retrouvera Liverpool, à Anfield, pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Une rencontre suite à laquelle les hommes de Luis Enrique ne pourront pas se reposer. En effet, les Parisiens enchaineront avec le Classique et la réception de l’OM. Cyril Hanouna a fait fait une promesse pour ce choc du football français.

En tête de la Ligue 1, le PSG dispose d’un joli matelas d’avance sur l’OM, deuxième du championnat de France. D’ailleurs, le 16 mars prochain, le club de la capitale accueillera son dauphin, les Phocéens venant jouer le Classique dans la capitale après le cinglant 0-3 à l’aller. Plus que 10 jours donc avant ce PSG-OM où on devrait voir Cyril Hanouna dans les tribunes du Parc des Princes.

« Allez, PSG-OM, on le fait ensemble »

Ce mercredi soir, Cyril Hanouna était déjà au Parc des Princes pour PSG-Liverpool, accompagné de Mokhtar, qui s’occupe de sa sécurité. Ce dernier voulant d’ailleurs voir le match face à l’OM, Hanouna lui en a fait la promesse sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste : « Mokhtar, on fera tous les matchs. C’est quand le prochain ? Il faut qu’on passe. En championnat ? On peut faire. PSG-OM ? Allez, PSG-OM, on le fait ensemble ».

« On était bien tous les deux »

En attendant ce PSG-OM, Cyril Hanouna et Mokhtar ont passé un très bon moment ce mercredi soir lors de PSG-Liverpool. « On a kiffé hier. On était bien tous les deux. On a été prendre un petit verre à la mi-temps. (…) On s’est régalé, tout le monde était très sympa. Des amours », a fait savoir le présentateur de TPMP.