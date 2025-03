Mercato - PSG : Cinq transferts sont annoncés !

Amadou Diawara

Lors du prochain mercato estival, le PSG devrait procéder à quelques ajustements pour étoffer son effectif. Selon Dominique Sévérac, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi doit offrir cinq nouveaux joueurs minimum à Luis Enrique : un gardien de but, un latéral droit, un milieu de terrain, un attaquant et un renfort pour prendre la place de Kang-In Lee.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a renforcé chacune des lignes de Luis Enrique. En effet, le conseiller football du PSG a recruté Matvey Safonov dans les buts, Willian Pacho en défense centrale, Joao Neves au milieu de terrain et Désiré Doué aux avant-postes. Et au mois de janvier, c'est Khvicha Kvaratskhelia qui a signé au PSG.

Le PSG doit encore recruter un joueur par ligne

Pour le prochain mercato estival, le PSG doit encore étoffer toutes ses lignes. Du moins, c'est ce que pense Dominique Sévérac. D'ailleurs, le journaliste du Parisien souhaite également voir Luis Campos remplacer Kang-In Lee par un autre joueur cet été.

«Il faut remplacer les remplaçants, Lee notamment»

« Que faudra-t-il faire selon vous à l’intersaison pour poursuivre cette belle dynamique - quel que soit le résultat à Anfield - ? Procéder à quelques « retouches ». Un nouveau gardien, une doublure à Achraf Hakimi, un autre milieu et un attaquant peut-être. Il faut remplacer les remplaçants parce que ce sont ceux qui s'usent le plus et le plus vite. Je pense à Kang-In Lee notamment », a jugé Dominique Sévérac, interrogé lors d'un chat avec des internautes.