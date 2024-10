Pogba - OM : De Zerbi a tranché !

Axel Cornic

Avec la réduction de sa suspension, Paul Pogba pourra bientôt redevenir un footballeur à part entière. Mais pas à la Juventus, qui souhaiterait trouver un terrain d’entente pour une rupture de contrat à l’amiable, ce qui pourrait donc faire du Français l’une des grosses occasions du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes en janvier. Et du côté de l’Olympique de Marseille on semble avoir envie de tenter le coup !

C’est la folle rumeur du moment. Initialement suspendu pour une durée de quatre ans en septembre 2023 suite à un contrôle de dopage positif, Paul Pogba a finalement vu le TAS réduire cette sentence à 18 mois. Il pourrait donc revenir dès 2025 et ça se bouscule déjà pour savoir dans quel club il va faire son come-back.

Pogba va relancer sa carrière à 31 ans

Car la position de la Juventus semble assez claire. La presse italienne assure en effet que les Bianconeri n’ont aucune intention de garder Pogba et son salaire annuel brut de 11M€. Leurs avocats et ceux de l’international français seraient en train de négocier pour une rupture de contrat à l’amiable, ce qui pourrait bien déboucher sur un accord dans les prochaines semaines. Libre, le milieu de 31 ans pourra s’engager avec le club de son choix et en Ligue 1, certains le verraient bien à l’OM.

L’OM en pole ?

Lancée par Patrice Evra sur RMC Sport, cette piste a pris de l’ampleur depuis quelques jours, avec Paul Pogba qui aurait également d’autres options comme la MLS ou l’Arabie Saoudite. D’après les informations du Quotidiano Sportivo, il ne faudrait toutefois pas prendre ce dossier à la légère ! Le média transalpin nous apprend en effet que la piste menant au Champion du monde 2018 aurait vraisemblablement été validée en interne, par les dirigeants comme par Roberto De Zerbi et désormais, l’OM serait en pole dans ce dossier qui fera sans aucun doute couler beaucoup d’encre.